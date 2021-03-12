Млинці з фетою і оливками: смачний, швидкий і корисний рецепт

14 березня українці святкуватимуть Масляну 2021. А невід'ємним атрибутом цього свята є млинці.
Відомий телекулинар Григорій Герман розповів в ефірі каналу "Україна" особливий рецепт солоних млинців з м'яким сиром і оливками. Такого ви ще не куштували!
"Здавалося б, млинці мало кого здивують, але сьогодні я поділюся з вами рецептом дріжджових млинців з феноменальним кремом з фети, оливок і лимонної цедри. Цікаво? Тому, давайте готувати разом", - сказав Герман в ефірі "Ранку з Україною".
Для приготування млинців за рецептом ведучого знадобляться:
Для початку треба зробити опару. У велику миску влити молоко, трішки олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі та цукор. Перемішати і відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин.
Тим часом змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати за допомогою міксера. Якщо тісто виходить надто густе, слід додати трохи молока чи води. Знову відставити тісто на 5 хвилин.
Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добряче збити.
Готувати невеличкі млинці на пательні, важливо – смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню тоді, коли поверхня млинця вкриється пухирцями і втратить блиск. На теплий млинець викласти сирну начинку і одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями. Смачного!
Скріншот з відео
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