Бодрое утро: топ- 5 напитков без кофеина, которые полноценно заменят кофе

Дженифер Лопес в 51 год, которая тщательно следит за своей внешностью, полностью исключила кофеинсодержащие напитки. Ее примеру стоит последовать. Но чем же заменить утренний напиток бодрости?
Нутрициолог Юлия Макаренкова на странице в Instagram предложила топ-5 здоровых альтернатив кофе и пояснила, кому стоит отказаться о кофеина.
Кому действительно необходимо перестать пить кофе?
Напитки без кофеина:
Цикорий. Выбор сейчас большой: от порошка, жидкий цикорий и в гранулах. Последний хорошо заваривать в гейзерной кофеварке. Цикорий имеет ярко выраженную кислинку.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Любые травяные чаи.
Корень одуванчика. Обжариваем на сухой сковороде (чугун) без масла, дальше перемалываем в кофемолке, запариваем как кофе. Обладает желчегонным эффектом, не рекомендовано людям с ЖКБ.
Ячменный напиток. Может быть альтернативой кофе, но горчинки в нем нет. Содержит глютен.
Кейроб и напитки из него.
Кофе без кофеина. Кофеин в нем есть, но в микро дозах.
Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала о пользе и источниках необходимой организму клетчатки.