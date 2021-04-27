Бодрое утро: топ- 5 напитков без кофеина, которые полноценно заменят кофе

Кому действительно необходимо перестать пить кофе?

Людям со слабыми надпочечниками. Кофеин обладает перестимулирующим действием.

Заболеваниями ЖКТ на этапе лечения и заживления стенок кишечника.

Лечение акне. Исключается шоколад и кофеинсодержащие напитки.

Людям с аутоиммунными заболеваниями на этапе применения лечебного протокола.

Напитки без кофеина:

Цикорий. Выбор сейчас большой: от порошка, жидкий цикорий и в гранулах. Последний хорошо заваривать в гейзерной кофеварке. Цикорий имеет ярко выраженную кислинку.

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Любые травяные чаи.

Корень одуванчика. Обжариваем на сухой сковороде (чугун) без масла, дальше перемалываем в кофемолке, запариваем как кофе. Обладает желчегонным эффектом, не рекомендовано людям с ЖКБ.

Ячменный напиток. Может быть альтернативой кофе, но горчинки в нем нет. Содержит глютен.

Кейроб и напитки из него.

Кофе без кофеина. Кофеин в нем есть, но в микро дозах.