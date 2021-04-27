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Бодрое утро: топ- 5 напитков без кофеина, которые полноценно заменят кофе

Автор: Lite

Дженифер Лопес в 51 год, которая тщательно следит за своей внешностью, полностью исключила кофеинсодержащие напитки. Ее примеру стоит последовать. Но чем же заменить утренний напиток бодрости?

Нутрициолог Юлия Макаренкова на странице в Instagram предложила топ-5 здоровых альтернатив кофе и пояснила, кому стоит отказаться о кофеина.

Кому действительно необходимо перестать пить кофе?

  • Людям со слабыми надпочечниками. Кофеин обладает перестимулирующим действием.
  • Заболеваниями ЖКТ на этапе лечения и заживления стенок кишечника.
  • Лечение акне. Исключается шоколад и кофеинсодержащие напитки.
  • Людям с аутоиммунными заболеваниями на этапе применения лечебного протокола.

Напитки без кофеина:

Цикорий. Выбор сейчас большой: от порошка, жидкий цикорий и в гранулах. Последний хорошо заваривать в гейзерной кофеварке. Цикорий имеет ярко выраженную кислинку.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Любые травяные чаи.

Корень одуванчика. Обжариваем на сухой сковороде (чугун) без масла, дальше перемалываем в кофемолке, запариваем как кофе. Обладает желчегонным эффектом, не рекомендовано людям с ЖКБ.

Ячменный напиток. Может быть альтернативой кофе, но горчинки в нем нет. Содержит глютен.

Кейроб и напитки из него.

Кофе без кофеина. Кофеин в нем есть, но в микро дозах.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала о пользе и источниках необходимой организму клетчатки.

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