RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бадьорий ранок: топ-5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву

Автор: Lite

Дженіфер Лопес в 51 рік, яка ретельно стежить за своєю зовнішністю, повністю виключила кофеїновмісні напої. Її приклад варто наслідувати. Але чим же замінити ранковий напій бадьорості?

Нутриціолог Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала топ-5 здорових альтернатив кави і пояснила, кому варто відмовитися про кофеїну.

Кому дійсно необхідно перестати пити каву?

  • Людям зі слабкими наднирковими залозами. Кофеїн має перестимулюючу дю.
  • Захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишечника.
  • Лікування акне. Виключається шоколад і кофеїновмісні напої.
  • Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі застосування лікувального протоколу.

Напої без кофеїну:

Цикорій. Вибір зараз великий: від порошку, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Будь-які трав'яні чаї.

Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді (чавун) без масла, далі перемелюємо в кавомолці, запарюємо як кава. Має жовчогінний ефект, не рекомендовано людям з ЖКХ.

Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.

Кейроб і напої з нього.

Кава без кофеїну. Кофеїн в ній є, але в мікро дозах.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про користь і джерела необхідної організму клітковини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дієтологздоровое питание