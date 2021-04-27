Бадьорий ранок: топ-5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву

Дженіфер Лопес в 51 рік, яка ретельно стежить за своєю зовнішністю, повністю виключила кофеїновмісні напої. Її приклад варто наслідувати. Але чим же замінити ранковий напій бадьорості?
Нутриціолог Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала топ-5 здорових альтернатив кави і пояснила, кому варто відмовитися про кофеїну.
Кому дійсно необхідно перестати пити каву?
Напої без кофеїну:
Цикорій. Вибір зараз великий: від порошку, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.
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Будь-які трав'яні чаї.
Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді (чавун) без масла, далі перемелюємо в кавомолці, запарюємо як кава. Має жовчогінний ефект, не рекомендовано людям з ЖКХ.
Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.
Кейроб і напої з нього.
Кава без кофеїну. Кофеїн в ній є, але в мікро дозах.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про користь і джерела необхідної організму клітковини.