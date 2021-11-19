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Боль в суставах и нервозность: врач назвала неочевидные признаки плохого состояния ЖКТ

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Пятница 19 ноября 2021 19:05
Боль в суставах и нервозность: врач назвала неочевидные признаки плохого состояния ЖКТ Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Здоровье ЖКТ - фундамент для здоровья всего организма. Очень многое можно сделать для своего здоровья, если вовремя заметить неочевидные признаки ухудшения состояния ЖКТ.

Действия на опережение, грамотное и своевременное исправление нарушений со стороны ЖКТ, снижают необходимость применения дополнительных нутрицевтиков и позволяют заметить значимые изменения в самочувствии.

Коррекция проблем ЖКТ является фундаментом и первоочередной задачей в работе с любым состоянием, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Боль в суставах и нервозность: врач назвала неочевидные признаки плохого состояния ЖКТЖКТ должен работать, как швейцарские часы (фото: pexels)

Как понять, что работа ЖКТ нарушена: неочевидные признаки

1. Кожа - это орган детоксикации. Если внутренние механизмы не справляются, вы увидите сигналы на своей коже. Возможно появление сухости, покраснений, изменение цвета лица, пигментации, купероза, акне. Ногти и волосы тоже реагируют на нехватку необходимых питательных элементов: медленно растут, теряют привлекательность.

2. Боль в суставах. Если микробиота ЖКТ страдает из-за нарушения полноценного усвоения макронутриентов (белки, жиры, углеводы), кости и хрящи не получают вещества, необходимые для полноценной работы.

3. Появившаяся вдруг аллергическая реакция на какой-то продукт питания: крапивница, насморк, заложенность носа. Причиной может быть нарушение процессов детоксикации, дисбиозы.

4. Рецидивирующая молочница. Часто мы видим корреляцию между повышением содержания Candida в кишечнике и рецидивами этого неприятного заболевания. Без поддержки микробиома ЖКТ добиться стойкой ремиссии практически невозможно.

5. Анемия как результат нарушения процессов переваривания, всасывания железа и его кофакторов из пищи. Также может быть результатом низкокалорийных и жёстких диет.

6. Повышенная нервозность, всплески негативных эмоций, которые трудно контролировать. Подверженность стрессам может означать, что вам не хватает полезных бактерий в кишечнике.⠀

Раньше нутрициолог дала список продуктов для нормализации оттока лимфы, от этого зависит и здоровье, и красота.

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