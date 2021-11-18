Доступны в любом магазине: нутрициолог назвала продукты для нормализации лимфотока

Мало кто, произнося слова "лимфа", действительно понимает, как устроена лимфатическая система. Многие думают, что самыми важными являются кровеносная, дыхательная или нервная.

Но именно лимфатическая система оказывает значительное влияние на то, как мы выглядим и чувствуем себя, рассказала нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram.

Если в вкратце и простым языком, то принцип работы лимфатической системы таков:

межклеточная жидкость (она же лимфа) протекает по нашему организму и как-бы омывает клетки, передавая им, питая их всеми необходимыми веществами.

А клетки, в свою очередь, сбрасывают ей свои продукты жизнедеятельности, а также токсины.

Затем вся эта "бяка" продолжает течь сначала по мелким капиллярам, потом по более крупным сосудам и, наконец, попадает в лимфатические узлы, которые выполняют роль своеобразных фильтров, в которых все эти вещества и обезвреживаются.

А теперь представьте, что ваша межклеточная жидкость превратилась из "бурной реки" в "застойное болото", что произойдет с организмом? Что будет с вами, если все эти вредные вещества не смогут быть утилизированы лимфой?

Думаю, вы предположите, что они останутся в неизменном виде валяться в организме и в конечном итоге приведут к печальному the end.

Да, но наш организм - это идеальная конструкция, целью которой является - выжить при любых обстоятельствах, ну или продержаться как можно дольше.

Загрязненная лимфа может очищаться, оставляя на коже угри (фото: pexels.com)

Поэтому он примет решение выводить все эти вещества через другие доступные органы - это могут быть угри на коже, аллергическая сыпь, повышенное потоотделение с неприятным запахом, цвет и общее состояние кожи, сухость кожи, суставные боли, постоянная усталость, судороги, изменение массы тела, поскольку в организме скапливается лишняя жидкость и замедляется процесс обмена веществ, отеки и т. п.

Еще напомню, что в лимфатическую систему входят:

- Миндалины - один из мощнейших бактериальных фильтров;

- Аденоиды - легкие и пищеварительная система;

- Селезенка и тимус - фильтры, работающие с кровью (сканируют ее на предмет чистоты) и синтезируют клетки иммунной системы - лейкоциты.

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