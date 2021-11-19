ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Біль у суглобах і нервозність: лікар назвала неочевидні ознаки поганого стану ШКТ

Новость на русском →
П'ятниця 19 листопада 2021 19:05
Біль у суглобах і нервозність: лікар назвала неочевидні ознаки поганого стану ШКТ Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Здоров'я шлунково-кишкового тракту - фундамент для здоров'я всього організму. Дуже багато можна зробити для свого здоров'я, якщо вчасно помітити неочевидні ознаки погіршення стану шлунково-кишкового тракту.

Дії на випередження, грамотне і своєчасне виправлення порушень з боку шлунково-кишкового тракту, знижують необхідність застосування додаткових нутрицевтиков і дозволяють помітити значущі зміни в самопочутті.

Корекція проблем шлунково-кишкового тракту є фундаментом і першочерговим завданням у роботі з будь-яким станом, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Біль у суглобах і нервозність: лікар назвала неочевидні ознаки поганого стану ШКТШКТ повинен працювати, як швейцарський годинник (фото: pexels)

Як зрозуміти, що робота шлунково-кишкового тракту порушена: неочевидні ознаки

1. Шкіра - це орган детоксикації. Якщо внутрішні механізми не справляються, ви побачите сигнали на своїй шкірі. Можлива поява сухості, почервоніння, зміна кольору обличчя, пігментації, куперозу, акне. Нігті і волосся теж реагують на брак необхідних поживних елементів: повільно ростуть, втрачають привабливість.

2. Біль у суглобах. Якщо мікробіота шлунково-кишкового тракту страждає через порушення повноцінного засвоєння макронутрієнтів (білки, жири, вуглеводи), кістки і хрящі не отримують речовини, необхідні для повноцінної роботи.

3. З'явилася раптом алергічна реакція на якийсь продукт харчування: кропив'янка, нежить, закладеність носа. Причиною може бути порушення процесів детоксикації, дисбіози.

4. Рецидивуюча молочниця. Часто ми бачимо кореляцію між підвищенням вмісту Candida в кишечнику і рецидивами цього неприємного захворювання. Без підтримки мікробіома шлунково-кишкового тракту домогтися стійкої ремісії практично неможливо.

5. Анемія як результат порушення процесів перетравлення, всмоктування заліза і його кофакторів з їжі. Також може бути результатом низькокалорійних і жорстких дієт.

6. Підвищена нервозність, сплески негативних емоцій, які важко контролювати. Вплив стресу може означати, що у вас не вистачає корисних бактерій у кишечнику.⠀

Раніше нутриціолог дала список продуктів для нормалізації відтоку лімфи, від цього залежить і здоров'я, і краса.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну прийде мокрий сніг і моторошний вітер: які області накриє негодою
В Україну прийде мокрий сніг і моторошний вітер: які області накриє негодою