От всех болезней нам полезней: топ-3 суперфуда осени, которые необходимо включить в рацион

Куркума – специя, даст фору любому противовоспалительному средству! Покупайте ее не в супермаркете, а в ЗОЖ- или индийских магазинах, заказывайте онлайн, много вариантов и на маркетплейсах! Помните, что куркумин усиливается в несколько раз, если замиксовать его с черным перцем!

Добавляйте куркуму при жарке на масле, в теплые блюда – крем-супы, карри, и конечно готовьте латте (золотое молоко) – возьмите молочко (вкуснее всего на кокосовом и кешью), добавьте все пряные специи, натуральный подсластитель и в блендер для пышной пенки!





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Свекла – в свежем виде может стать "эликсиром здоровья" при любой болезни. Удобно, что сок из свеклы можно отжать, даже если нет соковыжималки! И конечно поддержка ЖКТ – кислотности желудка и нашего главного органа, ежедневно фильтрующего множество токсинов – печени! В приготовленном виде свеклу лучше охладить – воспользуетесь бонусом резистентного крахмала! Она отлично сочетается с грецким орехом, жареным луком, черносливом. А если заправить ее соусом из авокадо или кешью - вообще вкуснотища.



Квашеная капуста – кладезь витамина С и пробиотиков – один из лучших продуктов для иммунитета, если вы готовите ее правильно – без сахара, соли, уксуса и конечно по любимому рецепту бабушек.