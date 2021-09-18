Від усіх хвороб нам корисні: топ-3 суперфуди осені, які необхідно включити в раціон

Куркума - спеція, дасть фору будь-якому протизапальному засобу! Купуйте її не в супермаркеті, а в ЗСЖ- або індійських магазинах, Замовляйте онлайн, багато варіантів і на маркетплейсах! Пам'ятайте, що куркумін посилюється в кілька разів, якщо заміксувати його з чорним перцем!

Додавайте куркуму при смаженні на маслі, в теплі страви - крем-супи, каррі, і звичайно готуйте латте (золоте молоко) – візьміть молочко (найсмачніше на кокосовому і кешью), додайте всі пряні спеції, натуральний підсолоджувач і в блендер для пишної пінки!





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Буряк - у свіжому вигляді може стати "еліксиром здоров'я" при будь-якій хворобі. Зручно, що сік з буряка можна віджати, навіть якщо немає соковижималки! І звичайно підтримка шлунково-кишкового тракту - кислотності шлунка і нашого головного органу, який щодня фільтрує безліч токсинів - печінки! У приготованому вигляді буряк краще охолодити -скористайтеся бонусом резистентного крохмалю! Він відмінно поєднується з волоським горіхом, смаженою цибулею, чорносливом. А якщо заправити його соусом з авокадо або кешью - взагалі смакота.



Квашена капуста - джерело вітаміну С і пробіотиків – один з кращих продуктів для імунітету, якщо ви готуєте її правильно – без цукру, солі, оцту і звичайно за улюбленим рецептом бабусь.