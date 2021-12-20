Боли в правом подреберье: врач рассказала, что может вызывать застой желчи
Желчь образуется в печени и накапливается в желчном пузыре. Она состоит из воды, желчных и жирных кислот, фосфолипидов, билирубина, мочевой кислоты, мочевины и холестерина.
В норме желчь должна поступать по желчевыводящим путям в просвет кишечника в необходимом количестве и качестве – не быть густой.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала признаки сгущения желчи и рассказала, что может вызывать ее застой.
Что говорит организм (фото: pexels.com)
Желчь необходима для:
- Расщепления жиров.
- Усиления моторики кишечника, профилактики запоров.
- Повышения активности ферментов поджелудочной железы.
- Полноценного всасывания аминокислот и жирорастворимых витаминов.
- Профилактики остеопороза.
Чтобы качественно выполнять все эти функции, желчь должна быть текучей. Если она станет вязкой, это вызовет застойные явления в желчном пузыре и нарушит работу всего ЖКТ.
Что может вызывать застой желчи
- Острые и хронические заболевания ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, воспаления в поджелудочной железе, кишечнике и печени, врожденные патологии желчного пузыря и его протоков.
- Проникновение патогенной флоры в желчный пузырь из кишечника, а также по крови и лимфе из любого очага хронического воспаления: пародонтит, хронический тонзиллит, аднексит и пр.
- Избыточная масса тела и метаболические нарушения: инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа.
- Гипотиреоз.
- Снижение уровня половых гормонов и прием КОК.
- Злоупотребление алкоголем.
- Прием некоторых препаратов.
- Обезвоживание.
- Гиподинамия.
- Беременность.
- Наследственный фактор.
- Хронический неконтролируемый стресс.
- Паразитоз.
Иногда все дело в беременности (фото: pexels.com)
Признаки сгущения желчи:
- боль в правом подреберье или по всему животу,
- резь утром или после сна,
- изжога, тошнота, иногда со рвотой,
- горечь во рту,
- землистый или желтоватый оттенок кожи,
- повышенная утомляемость,
- отрыжка, метеоризм, диарея,
- кожный зуд, сухость кожи, акне, плохое заживление ран и других повреждений,
- изменение цвета кала до светлого, а мочи до темной окраски,
- ночная бессонница, сильная сонливость в дневное время.