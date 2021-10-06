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Болит голова на смену погоды: диетолог рассказала, как избавиться от боли навсегда

Автор: Татьяна Турчаникова

Вас иногда мучают головные боли на смену погоды? Значит, есть вопросы к сосудам. Они слабые.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она рассказала, что делать, чтобы укрепить сосуды.

Когда болит голова, стоит задуматься о своем питании (pexels.com)

Конечно, начать надо с питания.

  • Исключить большое количество сахара, от него сосуды становятся хрупкими и ломкими. Кстати, повышение ЛПНП может сигнализировать о проблемах с сосудами. Липиды низкой плотности - это строительный материал для сосудов. Если их много, то значит, есть спрос.
  • Трансжиры - тоже бич наших сосудов. Они накапливаются, встраиваются в мембраны клеток сосудов и не только. И дальше все очень плохо.
  • Если жиры, то качественные и полезные.

Витамин С и контрастный душ - и головной боли как не бывало! (pexels.com)

  • Из добавок - натуральный витамин С и, желательно, с биофлавоноидами и в хорошей дозировке. Курильщикам дозировку витамина С нужно повышать раза в 2.
  • И, конечно, Омега-3. Это главный помощник нашим сосудам. Именно 3, а не 6 и 9. Есть добавки типа 3 в 1, где есть все три омеги 3,6,9. Пожалуйста не ведитесь на это. С Омегой-6 и 9 у нас и так перебор.⠀
  • Что еще? Конечно, тренировка сердечно-сосудистой системы. Только не надо с места в карьер! Если решите заняться бегом, то в идеале - с тренером, с пульсометром и правильными кроссовками. Тренироваться надо так, чтобы не навредить здоровью.
  • Что безопасно, так это контрастный душ. Хорошо тренирует наши сосуды и отлично бодрит. Тут вы точно не вредите себе. Пробуйте, если еще не практикуете. Заодно и устойчивость к респираторным заболеваниям сформируете.

Теперь, если рука потянется к анальгетикам или спазмолитикам, сразу вспомните, что таблетка - это не лечение, это устранение симптома. Наша задача - устранить причину и забыть про головную боль навсегда.

Раньше нутрициолог рассказала, какие три продукта стоит выкинуть из холодильника навсегда, слишком вредят здоровью.

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