Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона
Есть три продукта, которые специалисты по питанию советуют исключать из своего рациона хотя бы на время оздоровительных программ: простые сахара, глютен и молочный белок.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.
Я немного лукавлю, когда пишу в своих рекомендациях: исключить на 2-3 месяца глютен, козеин и сахар. Я очень надеюсь, что это войдет в привычку - и вы не захотите вернуться к этим продуктам и после оздоровительной программы. Разберемся, например, с глютеном.
Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
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Кому точно противопоказан глютен:
- если есть аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, псориаз и т.д.)
- целиакия
- непереносимость глютена
- синдром раздраженного кишечника, повышенная проницаемость кишечника
- заболевания ЖКТ
- сахарныйдиабет, инсулинорезистентность
- лишний вес
- акне и другие высыпания на коже
Что такое глютен? Это растительный белок. Его еще называют клейковиной. Содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе. То есть, все каши и макаронные из этих злаков будут содержать глютен.
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Чем он так вреден? Чисто механически, клейковина - это клей, которые склеивает ворсинки в тонком кишечнике и мешает нормальному пищеварению.
Если копнуть в сторону аутоиммунных заболеваний, то он нарушает проницаемость кишечной стенки. Синдром "дырявого" кишечника - это действие и глютена в том числе.
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- Дырявый кишечник - это открытая дверь для бактерий, вирусов и паразитов. Более того, сам глютен провоцирует аутоиммунную агрессию. Сначала иммунные клетки нападают на него, потому что он проникает через стенку кишечника в кровоток.
- А потом этот хитрец мимикрирует маскируясь под клетки нашего организма. Иммунная система перестает различать свой-чужой и начинает нападать на клетки наших органов.
- Так, например, бывает при аутоиммунном тиреодите, когда иммунитет нападает на клетки щитовидной железы. Тоже самое происходит и с другими органами.
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