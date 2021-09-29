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Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона

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Среда 29 сентября 2021 18:09
Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона Хлеб стоит выбирать безглютеновый (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Есть три продукта, которые специалисты по питанию советуют исключать из своего рациона хотя бы на время оздоровительных программ: простые сахара, глютен и молочный белок.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.

Я немного лукавлю, когда пишу в своих рекомендациях: исключить на 2-3 месяца глютен, козеин и сахар. Я очень надеюсь, что это войдет в привычку - и вы не захотите вернуться к этим продуктам и после оздоровительной программы. Разберемся, например, с глютеном.

Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рационаДиетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Кому точно противопоказан глютен:

  • если есть аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, псориаз и т.д.)
  • целиакия
  • непереносимость глютена
  • синдром раздраженного кишечника, повышенная проницаемость кишечника
  • заболевания ЖКТ
  • сахарныйдиабет, инсулинорезистентность
  • лишний вес
  • акне и другие высыпания на коже

Что такое глютен? Это растительный белок. Его еще называют клейковиной. Содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе. То есть, все каши и макаронные из этих злаков будут содержать глютен.

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Чем он так вреден? Чисто механически, клейковина - это клей, которые склеивает ворсинки в тонком кишечнике и мешает нормальному пищеварению.

Если копнуть в сторону аутоиммунных заболеваний, то он нарушает проницаемость кишечной стенки. Синдром "дырявого" кишечника - это действие и глютена в том числе.

Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рационаЕсли и выпечка, то без клютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

  • Дырявый кишечник - это открытая дверь для бактерий, вирусов и паразитов. Более того, сам глютен провоцирует аутоиммунную агрессию. Сначала иммунные клетки нападают на него, потому что он проникает через стенку кишечника в кровоток.
  • А потом этот хитрец мимикрирует маскируясь под клетки нашего организма. Иммунная система перестает различать свой-чужой и начинает нападать на клетки наших органов.
  • Так, например, бывает при аутоиммунном тиреодите, когда иммунитет нападает на клетки щитовидной железы. Тоже самое происходит и с другими органами.

Раньше нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла.

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