Не надо бояться: диетолог развенчала топ-8 мифов об углеводах при похудении

1.Углеводы - это основа рациона, и составлять они должны большую часть калорийности в целом, а именно 45-60 %.



2. Есть углеводы можно и нужно вечером. Не нужно их есть до 12,13,15,16. Они нужны всегда! Наш организм нуждается в них всегда! Важно соблюдать их норму необходимую вам, и в идеале распределять их равномерно на каждый прием пищи.



3. От углеводов не поправляются. Поправляются от их избытка и избытка калорий в целом.





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4. Углеводы можно и нужно есть вместе с белками, жирами. Раздельно питаться не нужно. Да и не получится особо, так как в каждом продукте, хотя бы в минимальном количестве, но содержатся и белки, и жиры.



6. Сложные углеводы - это не только гречка. Это все крупы, а так же картофель, макароны, хлебцы, хлеб с отрубями, ржаной и т.д.



7. Фрукты есть можно, даже нужно. Опять же - важна мера. Рекомендовано употреблять не более 400-600 г в сутки.



8. Диабетикам и людям с инсулинорезистентностью не нужно исключать углеводы. Их нужно употреблять столько, сколько нужно с расчетом на ваш вес, с дефицитом для похудения. Но стоит обратить внимание на их качество, а это значит есть сложные углеводы и минимизировать, а лучше вообще убрать быстрые. Ведь, прежде всего, лечение и профилактика ИР - это снижение веса, а не исключение углеводов.