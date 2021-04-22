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Не надо бояться: диетолог развенчала топ-8 мифов об углеводах при похудении

Автор: Ольвия Агаркова

Боязнь углеводов часто мешает худеющим полноценно и правильно питаться. Эта тема до сих пор окутана мифами и предрассудками, которые стоит развенчать раз и навсегда.

Диетолог Татьяна Дик на странице в Instagram назвала топ-8 главных утверждений об угледовах, которые развенчают "страшилки", связанные с ними.⠀

1.Углеводы - это основа рациона, и составлять они должны большую часть калорийности в целом, а именно 45-60 %.

2. Есть углеводы можно и нужно вечером. Не нужно их есть до 12,13,15,16. Они нужны всегда! Наш организм нуждается в них всегда! Важно соблюдать их норму необходимую вам, и в идеале распределять их равномерно на каждый прием пищи.

3. От углеводов не поправляются. Поправляются от их избытка и избытка калорий в целом.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Углеводы можно и нужно есть вместе с белками, жирами. Раздельно питаться не нужно. Да и не получится особо, так как в каждом продукте, хотя бы в минимальном количестве, но содержатся и белки, и жиры.

6. Сложные углеводы - это не только гречка. Это все крупы, а так же картофель, макароны, хлебцы, хлеб с отрубями, ржаной и т.д.

7. Фрукты есть можно, даже нужно. Опять же - важна мера. Рекомендовано употреблять не более 400-600 г в сутки.

8. Диабетикам и людям с инсулинорезистентностью не нужно исключать углеводы. Их нужно употреблять столько, сколько нужно с расчетом на ваш вес, с дефицитом для похудения. Но стоит обратить внимание на их качество, а это значит есть сложные углеводы и минимизировать, а лучше вообще убрать быстрые. Ведь, прежде всего, лечение и профилактика ИР - это снижение веса, а не исключение углеводов.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала о витаминах для продления молодости.

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