Как будто из бургера убрали булку и оставили только самое главное: Michelle Andrade озвучила рецепт вкуснейшей плескавицы

Плескавица (с ударением на "е") - большая мясная котлета, одно из традиционных блюд черногорской кухни.

Какова она на вкус и как ее готовить, рассказала нам певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале" Michelle Andrade, которая пробовала плескавицу во время съемок проекта в Черногории.

Что собой представляет плескавица

"Это рубленное мясо со специями и луком - как будто из бургера убрали булку и оставили только самое главное", - смеется девушка.

Жарят плескавицу на решетке. И подают вместе с сыром каймак - на вкус он похож на масло или сметану.

"Это очень сочное и вкусное блюдо, не похожее на наши котлеты - в них нет хлеба, только мясо! А сырочек придает кисленького и соленого вкуса", - добавляет звезда.

Michelle Andrade (фото: Instagram @mishvirmish)

Попробовать плескавицу можно и без билетов в Черногорию - приготовьте ее самостоятельно!

Для этого вам понадобятся такие ингредиенты:

говяжий фарш - 350 г

бекон - 150 г

лук - 0,5 крупной луковицы или 1 небольшая

чеснок - 1-2 зубчика

сухая брынза - 50 г

молотая сладкая паприка - 1 ст. л.

молотая острая паприка - 0,5 ст. л.

газированная вода - 100 г

растительное и оливковое масло

густой натуральный йогурт или сметана - по вкусу

соль, перец - по вкусу.

Плескавица - традиционное блюдо черногорской кухни (фото: "Новый канал")

Способ приготовления плескавицы

Нарубите бекон очень мелко и смешайте его с фаршем. Добавьте к мясу полстакана газированной воды, пол ложки сладкой и щепотку острой паприки, посолите, поперчите и вымешивайте на протяжении десяти минут.

Плотно утрамбуйте фарш в миску и залейте его тонким слоем растительного масла. Затем закройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов.

Мелко нарежьте лук и чеснок, накрошите брынзу и замешайте их с фаршем. Добавьте оставшуюся паприку и еще раз вымешайте фарш.

Michelle Andrade готовит плескавицу (фото: "Новый канал")

Слепите широкие, но в меру тонкие котлетки. Каждую смажьте с обеих сторон оливковым маслом и отправляйте на гриль. На плескавице должна образоваться корочка, благодаря которой котлета не развалиться и сохранит внутри соки. Обжарьте с обеих сторон до готовности.

Michelle Andrade приготовила плескавицу (фото: "Новый канал")

Подавайте блюдо с натуральным йогуртом или сметаной. В качестве гарнира отлично подойдут картофель и овощи.

Приятного аппетита!

Michelle Andrade ест плескавицу (фото: "Новый канал")