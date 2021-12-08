Наче з бургера прибрали булку і залишили тільки найголовніше: Michelle Andrade озвучила рецепт смачної плескавиці
Плескавиця (з наголосом на "е") - велика м'ясна котлета, одне з традиційних страв чорногорської кухні.
Яка вона на смак і як її готувати, розповіла нам співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни" на "Новому каналі" Michelle Andrade, яка пробувала плескавицю під час зйомок проекту в Чорногорії.
Що собою являє плескавиця
"Це рубане м'ясо зі спеціями і цибулею - ніби з бургера прибрали булку і залишили тільки найголовніше", - сміється дівчина.
Смажать плескавицю на решітці. І подають разом з сиром каймак - на смак він схожий на масло або сметану.
"Це дуже соковита і смачна страва, не схожа на наші котлети - в них немає хліба, тільки м'ясо! А сирочок надає кисленького і солоного смаку", - додає зірка.
Michelle Andrade (фото: Instagram @mishvirmish)
Спробувати плескавицю можна і без квитків в Чорногорію - приготуйте її самостійно!
Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:
- яловичий фарш - 350 г
- бекон - 150 г
- цибуля - 0,5 великої цибулини або 1 невелика
- часник - 1-2 зубчики
- суха бринза - 50 г
- мелена солодка паприка - 1 ст. л.
- мелена гостра паприка - 0,5 ст. л.
- газована вода - 100 г
- рослинна і оливкова олія
- густий натуральний йогурт або сметана - за смаком
- сіль, перець - за смаком.
Плескавиця - традиційна страва чорногорської кухні (фото: "Новий канал")
Спосіб приготування плескавиці
Нарубайте бекон дуже дрібно і змішайте його з фаршем. Додайте до м'яса півсклянки газованої води, півложки солодкої і щіпку гострої паприки, посоліть, поперчіть і вимішуйте протягом десяти хвилин.
Щільно утрамбуйте фарш в миску і залийте його тонким шаром олії. Потім закрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на 6-8 годин.
Дрібно наріжте цибулю і часник, накришіть бринзу і замішайте їх з фаршем. Додайте паприку, що лишилась, і ще раз вимішайте фарш.
Michelle Andrade готує плескавицю (фото: "Новий канал")
Зліпіть широкі, але в міру тонкі котлетки. Кожну змастіть з обох сторін оливковою олією і відправляйте на гриль. На плескавиці повинна утворитися скоринка, завдяки якій котлета не розвалитися і збереже всередині соки. Обсмажте з обох сторін до готовності.
Michelle Andrade приготувала плескавицю (фото: "Новий канал")
Подавайте блюдо з натуральним йогуртом або сметаною. Як гарнір відмінно підійдуть картопля і овочі.
Насолоджуйтеся кулінарним шедевром. Смачного!
Michelle Andrade їсть плескавицю (фото: "Новий канал")
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