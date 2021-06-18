От булок до хлебцов: нутрициолог рассказала, можно ли есть хлеб при похудении

Считается, что при похудении и здоровом образе жизни хлеб нужно исключить из рациона, так как он не несет ничего полезного и от него набирают вес.
Нутрициолог Ольга Угнавая рассказала в Instagram, так ли это на самом деле.
Но мы привыкли, что "хлеб всему голова", и для многих отказ от хлеба, даже на диете или при похудении, - это как страшный сон. Давайте разберемся более детально в этом вопросе.
Из чего состоит хлеб. Хлеб состоит из муки, воды, соли, дрожжей / закваски и возможно еще каких-то дополнительных ингредиентов. Основной частью все-таки является мука. Давайте для примера возьмем обычный пшеничный хлеб. Основным ингредиентом которого является мука.
Есть или не есть, вот в чем вопрос (фото: pexels.com)
Пшеничное зерно включает в себя:
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При производстве обычной белой муки из зерна удаляется оболочка и зародыш, остается только эндосперм. Хлеб из обычной белой муки лишен бОльшего количества полезных нутриентов и клетчатки.
Для производства цельно-зерновой муки используется все ядро, соответственно, все полезные вещества, перечисленные выше, сохраняются.
Клетчатка дает насыщение, а также полезна для ЖКТ. Витамины и микроэлементы также несут в себе большую пользу для организма.
Когда мы выбираем изделие из простой муки, то лишаем себя полезных преимуществ цельного зерна. Поэтому, если вы любите хлеб и он присутствует у вас в рационе, то лучше извлечь из него максимальную пользу.⠀
А что же с хлебцами?
Ведь многие считают, что хлеб не стоит есть, зато постоянно едят хлебцы. Здесь все по такому же принципу, как с хлебом, и надо обращать внимание на состав. В некоторых вы увидите в составе просто муку, в других - крупу / зерно, возможно еще какие-то семена.
Считается, что хлебцев вы не съедите так много, как хлеба, за счет их большего объема. Если вы их любите, то можете заменить ими хлеб, если нет - то не надо себя насиловать.⠀
Хлебом дополнять все приемы пищи не стоит. Меняйте различные виды углеводов среди дня, но и отказываться из страха от него не стоит.
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