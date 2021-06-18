Від булок до хлібців: нутриціолог розповіла, чи можна їсти хліб при схудненні

Але ми звикли, що "хліб всьому голова", і для багатьох відмова від хліба, навіть на дієті чи при схудненні, - це як страшний сон. Давайте розберемося більш детально в цьому питанні.

З чого складається хліб. Хліб складається з борошна, води, солі, дріжджів / закваски і можливо ще якихось додаткових інгредієнтів. Основною частиною все-таки є борошно. Давайте для прикладу візьмемо звичайний пшеничний хліб. Основним інгредієнтом якого є борошно.

Їсти чи ні, ось в чому питання (фото: pexels.com)

Пшеничне зерно включає в себе:

оболонку - волокнистий верхній шар зерна (клітковину) - клітковина, вітаміни групи В, фосфор, калій, магній,

ендосперм - становить 80% від усього зерна - містить весь крохмаль зерна і білки, які утворюють клейковину,

зародок-знаходиться на гострому кінці зерна. У ньому є корисні жири, Віт Е, В1, В2, В6, фосфор, К, Mg, Ca, Fe.⠀

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При виробництві звичайної білої муки з зерна видаляється оболонка і зародок, залишається тільки ендосперм. Хліб зі звичайної білої муки позбавлений більшої кількості корисних нутрієнтів і клітковини.

Для виробництва цільно-зернового борошна використовується все ядро, відповідно, всі корисні речовини, перераховані вище, зберігаються.

Клітковина дає насичення, а також корисна для шлунково-кишкового тракту. Вітаміни і мікроелементи також несуть в собі велику користь для організму.

Коли ми вибираємо виріб з простого борошна, то позбавляємо себе корисних переваг цільного зерна. Тому, якщо ви любите хліб і він присутній у вас в раціоні, то краще витягти з нього максимальну користь.⠀

А що ж з хлібцями?

Адже багато хто вважає, що хліб не варто їсти, зате постійно їдять хлібці. Тут все за таким же принципом, як з хлібом, і треба звертати увагу на склад. У деяких ви побачите в складі просто борошно, в інших - крупу / зерно, можливо ще якісь насіння.

Вважається, що хлібців ви не з'їсте так багато, як хліба, за рахунок їх більшого обсягу. Якщо ви їх любите, то можете замінити ними хліб, якщо ні - то не треба себе насилувати.⠀

Хлібом доповнювати всі прийоми їжі не варто. Міняйте різні види вуглеводів серед дня, але і відмовлятися зі страху від нього не варто.