После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Минус 2 кг за день на разгрузочном дне – вполне реально! Такие детокс-дни можно проводить раз в неделю или сразу после праздников , когда хочется вернуть легкость и восстановить пищеварение. Детальным меню разгрузочного дня поделилась нутрициолог Светлана Никитчук.
На странице в Instagram эксперт расписала меню на день.
Завтрак
Смузи: 1/3 банана, 1/3 огурца, зелень салата, замороженные ягоды (или кусочек яблока), сельдерей, вода, по желанию можно добавить спирулину (4 г).
Можно свой вариант смузи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Основные правила: не более 7 ингредиентов, только один сладкий фрукт, овощи, зелень. Порция примерно 300 гр
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Обед
Суп-пюре из цветной капусты:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Приготовление:
Порция около 300 гр.
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Полдник
Салат-щетка:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Приготовление:
Капусту нашинкуйте полосками. Чем тоньше будут полоски, тем нежнее и вкуснее получится салат. Морковку и свеклу натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими перьями. Зелень нарежьте некрупно. Слегка посолите. Заправьте готовый салат маслом.
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Ужин
Запеченные овощи:
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.lana)
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