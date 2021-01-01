Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Мінус 2 кг за день на розвантажувальному дні – цілком реально! Такі детокс-дні можна проводити раз на тиждень або відразу після свят , коли хочеться повернути легкість і відновити травлення. Детальним меню розвантажувального дня поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук.
На сторінці в Instagram експерт розписала меню на день.
Сніданок
Смузі: 1/3 банана, 1/3 огірка, зелень салату, заморожені ягоди (або шматочок яблука), селера, вода, за бажанням можна додати спіруліну (4 г).
Можна свій варіант смузі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Основні правила: не більше 7 інгредієнтів, тільки один солодкий фрукт, овочі, зелень. Порція приблизно 300 гр
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Обід
Суп-пюре з цвітної капусти:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Приготування:
Порція близько 300 гр.
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Полуденок
Салат-щітка:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Приготування:
Капусту наріжте смужками. Чим тонше будуть смужки, тим ніжніше і смачніше вийде салат. Моркву і буряк натріть на тертці для корейської моркви. Цибулю наріжте тонкими пір'ям. Зелень дрібно наріжте. Злегка посоліть. Готовий салат заправте маслом.
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Вечеря
Запечені овочі:
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)
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