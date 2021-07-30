Чтобы быстрее восстановиться: диетолог раскрыла особенности питания после COVID-19

Особенность этого заболевания в том, что его долго не получается забыть. Даже после перенесенной болезни могут сохраняться симптомы, которые существенно влияют на качество жизни. Конечно же, нужно обязательно рассказать о всех недомоганиях врачу. Но помочь себе скорее восстановиться мы можем и с помощью питания.
Об особенностях питания после перенесенного COVID-19 диетолог-нутрициолог Мила Микитюк рассказала в своем Instagram.
Самое первое и важное, что нужно сделать — выпивать достаточно количество воды. Качественно увлажненные слизистые являются неплохим препятствием на пути вирусов.
Употребляйте продукты, полезные для кишечника. Ведь именно он во многом ответственен за наш иммунитет. Необходимо включить в рацион:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Включите в рацион продукты, обладающие противовирусным действием. Например, витамин С содержится в шиповнике, квашенной капусте, сладком перце, киви и цитрусовых. Витамин Д в рыбе и морепродуктах, яйцах, грибах. Цинк можно получить из кедровых орешков, говядины, морепродуктов и свекле.
Ешьте жирное! Да, я не опечаталась. Легкие очень зависят от поступления полноценных жиров в организм. Добавьте в свой рацион жирную рыбу, масла, авокадо и орехи.
Следите за достаточным поступлением белка, они являются ядром иммунной системы. Можно выбирать как животные белки (мясо, рыбу, яйца), так и растительные (бобовые, семена, сою, орехи).
Иллюстративное фото (pexels.com)
Категорически исключите алкоголь, сахар, копчености и по возможности снизьте употребление соли. Это повысит усвояемость еды и снизит воспаление стенок сосудов.
Напомним, ранее нутрициолог назвала 8 способов стать моложе и красивее с помощью питания.