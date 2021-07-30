Щоб швидше відновитися: дієтолог розкрила особливості харчування після COVID-19

Харчування після COVID-19:

Найперше і найважливіше, що потрібно зробити — випивати достатню кількість води. Якісно зволожені слизові є непоганою перешкодою на шляху вірусів.



Вживайте продукти, корисні для кишечника. Адже саме він багато в чому відповідальний за наш імунітет. Необхідно включити в раціон:

Продукти, багаті клітковиною (овочі, фрукти, ягоди, цільні зерна, крупи, горіхи і бобові). За даними ВООЗ, необхідно щодня з'їдати більше 400 гр овочів, фруктів і ягід.

Продукти, що містять про-і пребіотики (кисломолочні продукти, квашена капуста, яблука, цикорій)

Ілюстративне фото (pexels.com)

Включіть в раціон продукти, що володіють противірусною дією. Наприклад, вітамін С міститься в шипшині, квашеній капусті, солодкому перці, ківі і цитрусових. Вітамін Д в рибі і морепродуктах, яйцях, грибах. Цинк можна отримати з кедрових горішків, яловичини, морепродуктів і буряку.



Їжте жирне! Так, я не опечаталася. Легені дуже залежать від надходження повноцінних жирів в організм. Додайте в свій раціон жирну рибу, масла, авокадо і горіхи.



Слідкуйте за достатнім надходженням білка, вони є ядром імунної системи. Можна вибирати як тваринні білки (м'ясо, рибу, яйця), так і рослинні (бобові, насіння, сою, горіхи).





Ілюстративне фото (pexels.com)

Категорично виключіть алкоголь, цукор, копченості і по можливості знизьте вживання солі. Це підвищить засвоюваність їжі і знизить запалення стінок судин.