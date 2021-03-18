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Как быстро похудеть к лету: 9 правил от диетолога

Автор: Lite

Осень и зима — традиционное время "набора" лишних килограммов. Но весна уже пришла, а за ней скоро и лето - пора задуматься, влезете ли вы в любимые платья и как будете смотреться на пляже. Как быстро и эффективно похудеть к лету, рассказала диетолог Ева Шишова.

В своем Instagram-аккаунте специалист перечислила 9 важных правил, которые помогут вам сбросить вес без вреда для здоровья и сильного чувства голода.

Что нужно делать, чтобы похудеть к лету:

1. Рассчитываем правильно время

За неделю человек может потерять около 1 кг, т.е. за месяц реально скинуть 4-5 кг (может и больше, все зависит от начальных данных), но не надейтесь на минус 10 кг за месяц, то есть, чтобы похудеть к лету, начинать надо "уже вчера".

2. Пересматриваем рацион и питаемся регулярно

Убираем майонез, полуфабрикаты, жареное, жирное, мучное, сладкое, алкоголь, газировки, фастфуд. Налегаем на овощи и фрукты. Питайтесь регулярно, включая основные приёмы пищи и перекусы (1-2).

3. Правильно завтракаем

Для того, чтобы правильно запустить обменные процессы, завтракать нужно в течение 1-1,5 часов после пробуждения. Классические варианты завтрака – каша, омлет, запеканка, яичница.



4. Обедаем с умом

Очень важно учитывать количество жиров в своём рационе. Обращаем внимание не на объём еды, а на её калорийность и состав. Одно дело съесть салат с маслом, другое – салат с жирным соусом. Кусок мяса и пережаренная, непонятно из чего сделанная котлета, – тоже разные вещи.

5. Ужинаем вовремя

Лучше всего принимать пищу за 3 часа до сна. Полноценный вариант: мясо/птица, рыба/морепродукты, творог, яйца, в качестве гарнира - овощи.

6. Пьём воду

Обязательно пейте воду. Она играет очень важную роль на этапе расщепления жира. Необходимый объём воды 1,5-2 литра. Сюда входит только вода без газа.

7. Заменяем вредное сладкое на разрешенное

Можно горький шоколад, протеиновые батончики, сухофрукты, фрукты, пастилу, зефир (компоненты должны быть натуральными).


Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Высыпаемся

Человек лучше худеет, когда высыпается, именно во сне вырабатываются гормоны, влияющие на аппетит и метаболизм.

9. Много ходим, занимаемся спортом, делаем скрабы/массажи/обёртывания

Важно повысить физическую активность. Тренируемся по возможности 3-4 раза в неделю, также очень эффективна ходьба. Домашний уход в виде скрабов, массажей и обёртываний подтянет вашу кожу и сделает её более эластичной.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко научила худеть в пост без вреда для здоровья.

А диетолог Наталья Самойленко раскрыла правду о сухофруктах и научила их употреблять во время похудения.

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