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Як швидко схуднути до літа: 9 правил від дієтолога

Автор: Lite

Осінь і зима — традиційна пора "набору" зайвих кілограмів. Але весна вже прийшла, а за нею скоро й літо - пора задуматися, чи ви влізете в улюблені сукні і як будете виглядати на пляжі. Як швидко і ефективно схуднути до літа, розповіла дієтолог Єва Шишова.

У своєму Instagram-акаунті спеціаліст перерахувала 9 важливих правил, які допоможуть вам скинути вагу без шкоди для здоров'я і сильного почуття голоду.

Що потрібно робити, щоб схуднути до літа:

1. Розраховуємо правильно час

За тиждень людина може втратити близько 1 кг, тобто за місяць реально скинути 4-5 кг (може і більше, все залежить від початкових даних), але не сподівайтеся на мінус 10 кг за місяць, тобто, щоб схуднути до літа, починати треба "вже вчора".

2. Переглядаємо раціон і харчуємося регулярно

Прибираємо майонез, напівфабрикати, смажене, жирне, борошняне, солодке, алкоголь, газовані води, фастфуд. Налягаємо на овочі і фрукти. Харчуйтеся регулярно, включаючи основні прийоми їжі і перекуси (1-2).

3. Правильно снідаємо

Для того, щоб правильно запустити обмінні процеси, снідати потрібно протягом 1-1,5 годин після пробудження. Класичні варіанти сніданку – каша, омлет, запіканка, яєчня.



4. Обідаємо з розумом

Дуже важливо враховувати кількість жирів у своєму раціоні. Звертаємо увагу не на об'єм їжі, а на її калорійність і склад. Одна справа з'їсти салат з олією, інше – салат з жирним соусом. Шматок м'яса і пересмажена, незрозуміло з чого зроблена котлета, – теж різні речі.

5. Вечеряємо вчасно

Краще всього приймати їжу за 3 години до сну. Повноцінний варіант: м'ясо/птиця, риба/морепродукти, сир, яйця, як гарнір - овочі.

6. П'ємо воду

Обов'язково пийте воду. Вона грає дуже важливу роль на етапі розщеплення жиру. Необхідний обсяг води 1,5-2 літри. Сюди входить тільки вода без газу.

7. Замінюємо шкідливе солодке на дозволене

Можна гіркий шоколад, протеїнові батончики, сухофрукти, фрукти, пастилу, зефір (компоненти повинні бути натуральними).

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Висипаємося

Людина краще худне, коли висипається, саме уві сні виробляються гормони, що впливають на апетит і метаболізм.

9. Багато ходимо, займаємося спортом, робимо скраби/масажі/обгортання

Важливо підвищити фізичну активність. Тренуємося по можливості 3-4 рази на тиждень, також дуже ефективна ходьба. Домашній догляд у вигляді скрабів, масажів та обгортань підтягне шкіру і зробить її більш еластичною.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко навчила худнути в піст без шкоди для здоров'я.

А дієтолог Наталія Самойленко розкрила правду про сухофрукти і навчила їх вживати під час схуднення.

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