Быстро работает, но имеет последствия: диетолог раскрыла всю правду о модной кето-диете

Кето-Диета. Казалось, бы, что тут еще говорить. Но вопросы и споры до сих пор не утихают. Поэтому диетолог Альбина Комиссаров решила ответить на часто задаваемые вопросы и раскрыть всю правду об этой системы питания, а также привести все за и против.

Кетогенная диета(LCHF) - низкоуглеводная, высокожировая диета, где 75% рациона составляют жиры, 20% белки и 5% углеводы.

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Впервые она была создана в 1921 году доктором Уайлдером и использовалась для лечения эпилепсии у детей, в случае, когда медикаментозная терапия была неэффективна.

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Механизм действия такой: при резком ограничении углеводов в ход идет альтернативное топливо - белки и жиры. В результате окисления жиров образуются кетоновые тела, которые и дают нам энергию.

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Чем вызвана такая популярность?

это сытно и вкусно, ваш рацион может включать бекон, авокадо, яйца, сливочное масло ежедневно

это быстро работает, как и все строго ограничительные диеты, например, Дюкан, это дает стремительный результат

А что еще надо человеку, который хочет снизить вес? Но всегда есть "но".

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)