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Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 08:38
Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Кето-Дієта. Здавалося б, що тут ще говорити. Але питання та суперечки до цих пір не вщухають. Тому дієтолог Альбіна Комісарів вирішила відповісти на запитання та розкрити всю правду про цю системи харчування, а також привести всі за і проти.

Фактами і своїми коментарями на тему спеціаліст поділилася на сторінці в Instagram.

Кетогенна дієта(LCHF) - низьковуглеводна, високожирова дієта, де 75% раціону складають жири, 20% білки і 5% вуглеводи.

Вперше вона була створена в 1921 році доктором Уайлдером і використовувалася для лікування епілепсії у дітей, у разі, коли медикаментозна терапія була неефективна.

Механізм дії такий: при різке обмеження вуглеводів в хід йде альтернативне паливо - білки і жири. В результаті окислення жирів утворюються кетонові тіла, які і дають нам енергію.

Чим викликана така популярність?

  • це ситно і смачно, ваш раціон може включати бекон, авокадо, яйця, вершкове масло щодня
  • це швидко працює, як і все строго обмежувальні дієти, наприклад, Дюкана, це дає стрімкий результат

А що ще треба людині, яка хоче знизити вагу? Але завжди є "але".

Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Швидко працює, але маэ наслідки: дієтолог розкрила всю правду про модну кето-дієту

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розповыла, як скинути зайві кіло без стресу для себе.

До речі, дієтолог Світлана Нікітчук розкрила всю правду про користь і джерела лецитину.

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