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Быстро и вкусно: топ-5 вариантов завтраков без готовки

Автор: Lite

Для тех, кто находится в поездке и не имеет доступа к полноценной кухне, или же просто не любит заморачиваться с приготовлением еды, пригодятся рецепты быстрых и весьма сытных завтраков, для которых готовка практически не требуется. Нутрициолог Оля Усенко предложила топ-5 вариантов простых завтраков.

Как и из чего их соорудить, эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

Главное, чтобы была микроволновка (хотя тоже не обязательно), чайник и холодильник.

Варианты быстрой еды не из кулинарии:

  • яичница легко делается в микроволновке (а иногда и отлично можно сварить просто яйца в чайнике, главное купить соль)
  • гречка заливается кипятком и через 2-3 часа она сварилась (я обычно её на ночь ставлю)
  • овсянку легко залить кипятком и получить быстрый эффект готового продукта

А что еще нужно?

1. Сыр не требует готовки и всегда легко взять его где-то
2. Хлеб и хлебцы (если не хочется заморачиваться с крупами) — отличная альтернатива
3. Фрукты и овощи насыщают и спасают тебя всегда

4. Орехи - прекрасный перекус
5. Сливочное масло или авокадо для бутербродиков
6. Сёмга с/с и/или тунец в собственном соку - прекрасно к хлебу

ТОП-5 ЗАВТРАКОВ:

  • гречка + сыр + яйцо (можно и без) + овощи
  • овсянка + сыр + овощи
  • овсянка + фрукты и орехи
  • хлеб + авокадо + сыр + сёмга с/с + овощи
  • омлет с овощами и сыром (если есть микроволновка)

Иллюстративное фото (pexels.com)

Этот приём работает на самом деле и не только на завтрак, всегда можно вкусно перекусить, если находишься где-то вне дома или вне страны.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала все о протеиновых продуктах.

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Новости Украины диетологзавтрак
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