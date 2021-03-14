Быстро и вкусно: топ-5 вариантов завтраков без готовки

Главное, чтобы была микроволновка (хотя тоже не обязательно), чайник и холодильник.

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Варианты быстрой еды не из кулинарии:

яичница легко делается в микроволновке (а иногда и отлично можно сварить просто яйца в чайнике, главное купить соль)

гречка заливается кипятком и через 2-3 часа она сварилась (я обычно её на ночь ставлю)

овсянку легко залить кипятком и получить быстрый эффект готового продукта

А что еще нужно?

1. Сыр не требует готовки и всегда легко взять его где-то

2. Хлеб и хлебцы (если не хочется заморачиваться с крупами) — отличная альтернатива

3. Фрукты и овощи насыщают и спасают тебя всегда

4. Орехи - прекрасный перекус

5. Сливочное масло или авокадо для бутербродиков

6. Сёмга с/с и/или тунец в собственном соку - прекрасно к хлебу

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ТОП-5 ЗАВТРАКОВ:

гречка + сыр + яйцо (можно и без) + овощи

овсянка + сыр + овощи

овсянка + фрукты и орехи

хлеб + авокадо + сыр + сёмга с/с + овощи

омлет с овощами и сыром (если есть микроволновка)

Иллюстративное фото (pexels.com)

Этот приём работает на самом деле и не только на завтрак, всегда можно вкусно перекусить, если находишься где-то вне дома или вне страны.