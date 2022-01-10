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Как быстро восстановиться после праздников: 5 главных пунктов

Автор: Марина Настевич

Если вы своему телу подкинули работы на праздниках - надо бы ему помочь?
Как считаете? Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное - вовремя остановиться и быстренько убрать последствия.

Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.

1. ОЩЕЛАЧИВАНИЕ

Снять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды.

Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг.
Если нет, пейте по 1 л магниевой воды Донат 3 дня
+ кокосовая вода
+ вода с огурцом и лимоном



Иллюстративное фото (pexels.com)

2. УДАЛЕНИЕ

Предлагаю диету разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья

1 уровень: удаление алкоголя и сахара
2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки
3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров
4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки)

Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней.

3. ДЕТОКСИКАЦИЯ

Наладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ.

  • Для лимфотока: вода + корень солодки
  • Для желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин (или дибикор из аптеки)


4. МИКРОБИОТА

Обязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей
+ с утра хлорофилл
+ на ночь псиллиум и зелёный коктейль

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. ГОЛОД

Интервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёков

Голод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко рассказала о полезном напитке, идеальном для зимы.

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