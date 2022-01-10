RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів

Автор: Марина Настевич

Якщо ви своєму тілу підкинули роботи на святах - треба б йому допомогти? Як вважаєте? Іноді обов'язково треба розслабитися і порушити всі закони ЗСЖ. Головне - вчасно зупинитися і швиденько прибрати наслідки.

Нутриціолог Євгенія Колодкіна назвала в Instagram головні кроки, які допоможуть вам швидко відновитися після свят.

1. ОЛУЖНЕННЯ

Зняти закислення і відновити кисло-лужну рівновагу. Алкоголь і м'ясо, цукор і глютен закисляють внутрішні середовища.

Найкраще олужнює магній, якщо у вас є, тимчасово підніміть дозування до 800 мг.
Якщо немає, пийте по 1 л магнієвої води Донат 3 дні
+ кокосова вода
+ вода з огірком і лимоном



Ілюстративне фото (pexels.com)

2. ВИДАЛЕННЯ

Пропоную дієту різного рівня складності з видаленням самих злісних руйнівників здоров'я

1 рівень: видалення алкоголю та цукру
2: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки
3: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів
4: видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів, червоного м'яса, пасльонових (всіх овочів, що містять насіння)

Такої дієти дотримуватися хоча б 7 днів.

3. ДЕТОКСИКАЦІЯ

Налагодити лімфо і жовчовідтік: дати рух двом головним детокс-рідинам. Саме вони забирають з тіла більшу частину токсичних речовин.

  • Для лімфотоку: вода + корінь солодки
  • Для жовчотоку: гаряча вода натщесерце + лецитин + таурин ( або дибікор з аптеки)


4. МІКРОБІОТА

Обов'язково потрібно допомогти кишечнику. Для цього кожен день з'їдайте хоча б одну порцію свіжих овочів
+ зранку хлорофіл
+ на ніч псілліум і зелений коктейль

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. ГОЛОД

Інтервальне голодування: паличка виручалочка для тих, хто переїв, і тих, хто встиг розгойдати інсулін частими прийомами вуглеводів. Чим вище інсулін, тим вище апетит і більше набряків.

Голод 16/8 або навіть 18/6 зупинить пекельну інсулінову машину, зніме набряк, розвантажить шлунково-кишковий тракт і знизить апетит.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розповіла про корисний напій, ідеальний для зими.

Читайте LITE в Google News
Поради нутриціолога