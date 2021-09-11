Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Дефициты в организме приводят к заболеваниям и раннему старению. Железодефицит - самая распространенная в наше время проблема.
К чему приводит анемия? Это не только рано поседевшие волосы и ранняя менопауза. Это - гипоксия. А гипоксия - это окислительный стресс, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.
Когда клетки долгое время не получают кислород. Просто потому, что мало железа в рационе или его некому доставлять.
Как известно, яблоко в день творит чудеса (фото: pexels.com)
Ни одна здоровая клетка не функционирует полноценно при дефиците кислорода. Зато патологические, злокачественные клетки отлично чувствуют себя при гипоксии и окислительном стрессе.
Причины: нарушения работы ЖКТ, дефициты в питании и конечно дефицит белка. Трансферррин - это белок плазмы крови, который транспортирует железо в клетки.
В любом случае важно наладить работу ЖКТ (фото: pexels.com)
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Если перепрыгнуть этап восстановления работы ЖКТ, то препараты железа нужно принимать вместе готовыми аминокислотами и кофакторами. Хороший вариант, но не бюджетный мягко говоря. И потом все равно придется заняться работой ЖКТ - и восполнять дефицит белка. Без этого опять уйдете в дефицит.
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