Є швидкий спосіб: лікар розповіла, як запросто прибрати дефіцит заліза

Коли клітини довгий час не отримують кисень. Просто тому, що мало заліза в раціоні або його нікому доставляти.

Як відомо, яблуко в день творить чудеса (фото: pexels.com)

Жодна здорова клітина не функціонує повноцінно при дефіциті кисню. Зате патологічні, злоякісні клітини відмінно відчувають себе при гіпоксії і окислювальному стресі.

Причина: порушення роботи шлунково-кишкового тракту, дефіцити в харчуванні і звичайно дефіцит білка. Трансферррин - це білок плазми крові, який транспортує залізо в клітини.

Як же ліквідувати дефіцит заліза?

Є кілька варіантів: швидкий і не дуже. В ідеалі, коригуємо БЖУ і починаємо працювати над засвоєнням білка. Допомагаємо підшлункової рослинними ферментами, приводимо в порядок печінку і нирки. І вже потім починаємо приймати препарати заліза.

Можна швидше, використавши препарати для внутрішньовенного введення. Це робиться, коли рівень заліза критично низький і потрібні екстрені заходи. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, який варіант підходить вам.

У будь-якому випадку важливо налагодити роботу шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)

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