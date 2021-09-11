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Є швидкий спосіб: лікар розповіла, як запросто прибрати дефіцит заліза

Автор: Тетяна Турчанікова

Дефіцити в організмі призводять до захворювань і раннього старіння. Залізодефіцит - найпоширеніша в наш час проблема.

До чого призводить анемія? Це не тільки рано посивіле волосся і рання менопауза. Це - гіпоксія. А гіпоксія - це окислювальний стрес, розповіла у своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Коли клітини довгий час не отримують кисень. Просто тому, що мало заліза в раціоні або його нікому доставляти.

Як відомо, яблуко в день творить чудеса (фото: pexels.com)

Жодна здорова клітина не функціонує повноцінно при дефіциті кисню. Зате патологічні, злоякісні клітини відмінно відчувають себе при гіпоксії і окислювальному стресі.

Причина: порушення роботи шлунково-кишкового тракту, дефіцити в харчуванні і звичайно дефіцит білка. Трансферррин - це білок плазми крові, який транспортує залізо в клітини.

Як же ліквідувати дефіцит заліза?

  • Є кілька варіантів: швидкий і не дуже. В ідеалі, коригуємо БЖУ і починаємо працювати над засвоєнням білка. Допомагаємо підшлункової рослинними ферментами, приводимо в порядок печінку і нирки. І вже потім починаємо приймати препарати заліза.
  • Можна швидше, використавши препарати для внутрішньовенного введення. Це робиться, коли рівень заліза критично низький і потрібні екстрені заходи. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, який варіант підходить вам.

У будь-якому випадку важливо налагодити роботу шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)

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  • Якщо перестрибнути етап відновлення роботи шлунково-кишкового тракту, то препарати заліза потрібно приймати разом готовими амінокислотами і кофакторами. Хороший варіант, але не бюджетний м'яко кажучи. І потім все одно доведеться зайнятися роботою шлунково-кишкового тракту - і заповнювати дефіцит білка. Без цього знову підете в дефіцит.

  • Варіант, який "вб'є двох зайців", заповнить дефіцит білка і допоможе підняти залізо - це приймати препарати заліза разом з колагеном. Як це працює: заповнюється дефіцит транспортного білка, тому залізо не буде бовтатися в кровотоці і потім виводитися з організму, а буде потрапляти прямо в клітку. І тут не потрібні кофактори. Звичайно, за умови, що колаген якісний.

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