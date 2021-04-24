К чаю под сериал: Лилия Ребрик предложила простой рецепт вкусного пирога в мультиварке

Лилия также выложила милое домашнее фото - она запечатлена возле стола в розовой майке и с чашкой в руках. На столе стоит букет цветов в вазе, а также тарелка с остатками еды - возможно, того самого пирога.

Ребрик пожаловалась на холодную погоду этой весной.

"Всю эту апрельскую неделю мне приходилось выезжать на работу в пуховике. Ну а что - на рассвете очень бодрит почти морозный воздух, а я страх как не люблю мерзнуть! В среду я плюнула и начала возить с собой еще и пальто, чтобы в полдень все же более-менее отвечать по одежде погоде! Так и "протянула" эту неделю! Честно говоря, давно уже не помню такой неласковой весны", - поделилась ведущая.

Лилия Ребрик поделилась простым рецептом вкусного пирога (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Именно поэтому с пикником придется пока что подождать.

"У меня в Заметках тут уже рвутся на волю рецепты для пикников, но, глядя на погодные реалии (сегодня ночью обещали даже заморозки ), думаю, что придется еще их придержать. Однако имею хороший рецепт очень вкусного и простого пирога - именно к чаю (кофе, компоту или вину, как я уже говорила). И готовится, кстати, в мультиварке! Поэтому спешу им с вами поделиться", - отметила Лилия.

Рецепт пирога в мультиварке от Лилии Ребрик:

Берем на 6 порций один банан и одно яйцо. Стакан муки, одна чайная ложка разрыхлителя, соль - по вкусу, молоко - 0,25 стакана, полстакана сахара, масло 50 мл.

Снимите с банана шкурку, мелко нарежьте его или вилкой сделайте банановое пюре. Добавьте масла и сахара, перемешайте, чтобы стало однородным. Добавьте яйцо и молоко, снова перемешайте вилкой.

В другом сосуде перемешайте муку, соль и разрыхлитель. Просейте эту массу сквозь сито и добавьте к банановой смеси. Все тщательно перемешайте - тесто должно быть по консистенции как сметана.

Перелейте его в чашу мультварки и готовьте в режиме "выпечка" в течение 60 минут. Затем остудите и для красоты посыпьте сахарной пудрой или натрите на терке шоколадную стружку.

"Это очень простой в приготовлении и по ингредиентам пирог. А главное: мягенький и ароматный! В аккурат для просмотра субботних сериалов. Уюта вам в душе и в доме!" - пожелала артистка.