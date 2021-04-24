До чаю під серіал: Лілія Ребрик запропонувала простий рецепт смачного пирога в мультиварці

Лілія також виклала миле домашнє фото - вона відображена біля столу в рожевій майці і з чашкою в руках. На столі стоїть букет квітів у вазі, а також тарілка із залишками їжі - можливо, того самого пирога.

Ребрик поскаржилася на холодну погоду цієї весни.

"Увесь цей квітневий тиждень мені доводилося виїжджати на роботу у пуховику. Ну а що - на світанку дуже бадьорить майже морозне повітря, а я страх як не люблю мерзнути! У середу я плюнула і почала возити з собою ще й пальто. Щоб опівдні все ж більш менш відповідати за одягом погоді! Так і "протягнула" цей тиждень! Чесно кажучи, давно вже не пам’ятаю такої неласкавої весни", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик поділилася простим рецептом смачного пирога (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Саме тому з пікніком доведеться поки що почекати.

" У мене в нотатках тут уже рвуться на волю рецепти для пікніків, але, дивлячись на погодні реалії (сьогодні вночі обіцяли навіть заморозки), думаю, що доведеться ще їх притримати. Проте маю гарний рецепт дуже смачного і простого пирога - саме до чаю (кави, компоту або вина, як я вже говорила). І готується, до речі, у мультиварці! Тому поспішаю ним з вами поділитися", - зазначила Лілія.

Рецепт пирога в мультиварці від Лілії Ребрик:

Беремо на 6 порцій один банан і одне яйце. Склянка борошна, одна чайна ложка розпушувача, сіль - за смаком, молоко - 0,25 склянки, півсклянки цукру, масло 50 мл.

Зніміть з банана шкірку, дрібно наріжте його або виделкою зробіть бананове пюре. Додайте масла і цукру, перемішайте, щоб стало однорідним. Додайте яйце і молоко, знову перемішайте виделкою.

В іншій посудині перемішайте борошно, сіль і розпушувач. Просійте цю масу крізь сито і додайте до бананової суміші. Все ретельно перемішайте - тісто має бути по консистенції як сметана.

Перелийте його в чашу мультварки і готуйте в режимі "Випічка" протягом 60 хвилин. Потім остудіть і для краси посипте цукровою пудрою або натріть на тертці шоколадну стружку.

"Це дуже простий у приготуванні і за інгредієнтами пиріг. А головне: м'який і ароматний! В акурат для перегляду суботніх серіалів. Затишку вам в душі і в оселі!" - побажала артистка.