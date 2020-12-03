Чек-лист от диетолога: 8 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе

В последнее время информации о питании стало так много, что в списках полезных продуктов и суперфудов можно легко запутаться. Но оказывается, для отличного самочувствия и красоты на столе на столе должны обязательно присутствовать всего 8 основных продуктов. Валентина Ивушкина, специалист по мягкому детоксу, составила чек-лист, следуя которому, вы поможете организму получать все необходимые питательные вещества.

Полезная еда должна присутсвовать на столе всегда (фото: instagram.com/happynadyaz)

Курица и индейка

Содержит витамин В3, витамин В6, аминокислоты с разветвленной цепью. Наравне с рыбой основной животный белок в процессе похудения. Берите фермерское. А если покупаете в супермаркете, замачивайте: антибиотики водорастворимые - хотя бы часть выйдет.

Шпинат

Содержит Витамин В2, витамин В6, глутатион. Что удобно, по свойствам универсальный, а значит, можно есть в любое время дня.

Яблоки

Содержат флавоноиды (must have). В них не так много сахара. Кисло-сладкие сорта можно есть в любой период дня. Полезны для сосудов.

Баранина

Витамин B12. Теплое по свойствам мясо, чем уникально. Очень помогает при ослабленном пищеварении. Лучшее блюдо из баранины - костный бульон.

Яйца

Содержит витамин В2, аминокислоты с разветвленной цепью, фосфолипиды. Нейтральны по свойствам, потому что белок прохладный, а желток теплый. Согревают желчный пузырь, полезны при дискинезии. Есть лучше не больше 5-6 штук в неделю.

Брокколи

Содержит фолиевую кислоту, глутатион (лучший антиоксидант). Лечит воспаления, действует как профилактическое средство против рака и диабета. Плюс капусты, что она быстро готовится, идеальна при варке, тушении и запекании.

Чечевица

Содержит фолиевую кислоту. Полезна при геморрое, улучшает кровь. "Мой любимый боб, потому что быстро готовится и на вкус приятный. Чечевичное рагу с овощами готовится за 15-20 минут. Отличный вариант для завтрака!", - советует Валентина.

Рыба

Содержит витамин В3, аминокислоты с разветвленной цепью. Белая нежирная лечит многие болезни и помогает похудеть.

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