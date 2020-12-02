Чипсы и сладости: Нутрициолог рассказала, как легко избавиться от плохой привычки в еде

Стоит заменить ее новой - полезной

Надя Андреева недавно она рассказала, какие травы стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи зимой. А еще она, как специалист по питанию с 10-летним стажем, знает, как бывает сложно избавиться от вредной привычки в питании.

В своем микроблоге она рассказала, как изменить плохую привычку.

"Плохую, нездоровую привычку легче всего заменить, когда существует четкая стратегия или другая положительная привычка, которая заменила бы плохую. Если нет ничего, кроме опустевшего места, то выполнить эту задачу будет намного сложнее. Я называю это методом ясности по борьбе с плохими привычками.

Вот что необходимо сделать:

Возьмите ручку и блокнот или создайте новый документ в компьютере - используйте то, к чему вы больше привыкли и что можете держать под рукой.

А теперь напишите ответы на следующие вопросы для каждой плохой привычки, которую вы хотели бы изменить:

- Какая нездоровая привычка тянет меня назад и не дает мне делать то, что я хочу? Стать такой, чувствовать себя такой, какой я хочу быть?

- Почему эта привычка вредна для меня?

- Какие оправдания я нахожу для себя сейчас, чтобы продолжать поддаваться этой плохой привычке?

- Являются ли эти оправдания истинными?

- Какова моя стратегия изменения этой нездоровой привычки или внедрения новой здоровой привычки взамен плохой?

Привычка есть сладкое - искоренима (фото: pixabay.com/ru/)



Пример для иллюстрации

1. Какая нездоровая привычка тянет меня назад и не дает мне делать то, что я хочу, или стать такой, чувствовать себя такой, какой я хочу быть? Я люблю грызть орешки и есть чипсы после ужина.

2. Почему эта привычка вредна для меня?

Я чувствую себя медлительной, тяжелой и уставшей. Я не могу сбросить лишний вес. Я плохо сплю, если ем слишком поздно перед сном, а утром просыпаюсь уставшей, и предстоящий день меня совсем не радует.



3. Какие оправдания я нахожу для себя сейчас, чтобы продолжать поддаваться этой плохой привычке?

Я питаюсь правильно во все остальные приемы пищи за день, так что все не так плохо. Мой партнер вообще ест чипсы и орешки целый день, так что я-то уж могу себе хотя бы раз в день их позволить.

4. Являются ли эти оправдания истинными?

Нет, потому что я не получаю результатов, которых я хочу. Так что это вовсе не хорошо для меня. Мой партнер - совсем отличный от меня человек. У него нет таких же планов по здоровью, как у меня. И теперь я понимаю, что не могу оправдывать свои действия его личным выбором", - написала Надя.

Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.