Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьи
Праздники продолжаются – и мы наслаждаемся вкусной едой и напитками, а вот организму может быть совсем не до веселья от салатов с майонезом и рождественских куличей.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить детокс-суп для всей семьи. Такое блюдо поможет организму поскорее восстановиться после нагрузки от оливье и шампанского.
После такого супчика перестает тянуть на вредности, что особенно актуально в период новогодних праздников.
Суп (фото: instagram.com/biotorium)
Детокс-суп: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Масло гхи или авокадо или кокосовое – 1 ст.л.,
- Лук, мелко нарезанный – 1 головка,
- Цукини большие – 2 шт.,
- Горсть кейла (только листья, без стеблей),
- Брокколи – 1 кочан,
- Вода – 1.5 литра,
- Чеснок – 3 зубчика,
- Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 1 ч. л.,
- Маленький пучок петрушки,
- Маленький пучок кинзы,
- Соль, перец по вкусу.
Пора скинуть балласт (фото: pexels.com)
Приготовление:
1. Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, щепотку соли и готовьте, пока лук не станет прозрачным.
2. Цукини, кейл и брокколи нарежьте как удобно (в конце суп будет пюрироваться в блендере). Добавьте их в кастрюлю вместе с водой.
3. Посолите, поперчите и доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь до низко-среднего и оставьте вариться под закрытой крышкой в течение десяти минут или пока брокколи не станет мягкой.
4. Выключите огонь и добавьте мелко рубленный чеснок и имбирь. Накройте крышкой и подождите, пока он слегка остынет. Добавьте в суп петрушку и кинзу и затем пропюрируйте с помощью блендера, чтобы получилась гладкая, кремовая консистенция.
5. Подавая, можно сбрызнуть соком лимона и добавить 1 ч. л. кокосового масла.
Приятного аппетита!
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