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Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьи

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Вторник 04 января 2022 10:01
Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьи Ужин (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Праздники продолжаются – и мы наслаждаемся вкусной едой и напитками, а вот организму может быть совсем не до веселья от салатов с майонезом и рождественских куличей.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить детокс-суп для всей семьи. Такое блюдо поможет организму поскорее восстановиться после нагрузки от оливье и шампанского.

После такого супчика перестает тянуть на вредности, что особенно актуально в период новогодних праздников.

Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьиСуп (фото: instagram.com/biotorium)

Детокс-суп: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Масло гхи или авокадо или кокосовое – 1 ст.л.,
  • Лук, мелко нарезанный – 1 головка,
  • Цукини большие – 2 шт.,
  • Горсть кейла (только листья, без стеблей),
  • Брокколи – 1 кочан,
  • Вода – 1.5 литра,
  • Чеснок – 3 зубчика,
  • Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 1 ч. л.,
  • Маленький пучок петрушки,
  • Маленький пучок кинзы,
  • Соль, перец по вкусу.

Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьи

Пора скинуть балласт (фото: pexels.com)

​Приготовление:

1. Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, щепотку соли и готовьте, пока лук не станет прозрачным.

2. Цукини, кейл и брокколи нарежьте как удобно (в конце суп будет пюрироваться в блендере). Добавьте их в кастрюлю вместе с водой.

3. Посолите, поперчите и доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь до низко-среднего и оставьте вариться под закрытой крышкой в течение десяти минут или пока брокколи не станет мягкой.

4. Выключите огонь и добавьте мелко рубленный чеснок и имбирь. Накройте крышкой и подождите, пока он слегка остынет. Добавьте в суп петрушку и кинзу и затем пропюрируйте с помощью блендера, чтобы получилась гладкая, кремовая консистенция.

5. Подавая, можно сбрызнуть соком лимона и добавить 1 ч. л. кокосового масла.

Приятного аппетита!

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