Чистка после новогодних салатов: нутрициолог дала рецепт детокс-супа для всей семьи

Праздники продолжаются – и мы наслаждаемся вкусной едой и напитками, а вот организму может быть совсем не до веселья от салатов с майонезом и рождественских куличей.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить детокс-суп для всей семьи. Такое блюдо поможет организму поскорее восстановиться после нагрузки от оливье и шампанского. После такого супчика перестает тянуть на вредности, что особенно актуально в период новогодних праздников.

Суп (фото: instagram.com/biotorium) Детокс-суп: пошаговый рецепт Ингредиенты: Масло гхи или авокадо или кокосовое – 1 ст.л.,

Лук, мелко нарезанный – 1 головка,

Цукини большие – 2 шт.,

Горсть кейла (только листья, без стеблей),

Брокколи – 1 кочан,

Вода – 1.5 литра,

Чеснок – 3 зубчика,

Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 1 ч. л.,

Маленький пучок петрушки,

Маленький пучок кинзы,

Соль, перец по вкусу. Пора скинуть балласт (фото: pexels.com) ​Приготовление: 1. Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, щепотку соли и готовьте, пока лук не станет прозрачным. 2. Цукини, кейл и брокколи нарежьте как удобно (в конце суп будет пюрироваться в блендере). Добавьте их в кастрюлю вместе с водой. 3. Посолите, поперчите и доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь до низко-среднего и оставьте вариться под закрытой крышкой в течение десяти минут или пока брокколи не станет мягкой. 4. Выключите огонь и добавьте мелко рубленный чеснок и имбирь. Накройте крышкой и подождите, пока он слегка остынет. Добавьте в суп петрушку и кинзу и затем пропюрируйте с помощью блендера, чтобы получилась гладкая, кремовая консистенция. 5. Подавая, можно сбрызнуть соком лимона и добавить 1 ч. л. кокосового масла. Приятного аппетита!