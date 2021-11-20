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Чудодейственное средство: нутрициолог раскрыла, чем полезен бульон при простуде

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 09:53
Чудодейственное средство: нутрициолог раскрыла, чем полезен бульон при простуде Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Вспомните, в детстве, когда вы болели, мама кормила вас бульончиком. Было такое? А почему? Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, почему же простое домашнее блюдо так полезно при болезни.

Особенно чудотворными свойствами обладает куриный бульон из домашней птицы:

  • Цистеин, в отваре, разжижает мокроту и облегчает отхаркивание.
  • Теплый куриный бульон способствует выработке лейкоцитов, которые укрепляют иммунитет.
  • Полезные микроэлементы уменьшают отечность слизистой и подавляют работу вирусов.


Польза говяжьего бульона:

  • Защита суставов и противовоспалительные свойства.
  • Желатин в костной ткани богат аминокислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами, настолько высокими, что иногда удается преодолеть даже такое тяжелое заболевание как сепсис.
  • Аминокислоты в коллагене успокаивают нервную систему, укрепляют сон.
  • Улучшение работы ЖКТ.
  • Замедление процессов старения. Восстановление эластичности кожи.

Чудодейственное средство: нутрициолог раскрыла, чем полезен бульон при простуде

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Но не забываем и об овощных бульонах. Они помогают в борьбе с такими заболеваниями, как:

  • Сахарный диабет.
  • Проблемы с желчным пузырем.
  • Заболевания поджелудочной.
  • Заболевания печени.


Часто в бульон добавляют лекарственные растения, острые специи, которые усиливают лечебное воздействие и ускоряют выздоровление.

Раньше нутрициолог дала рецепт супа, который ускоряет метаболизм осенью.

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