Лучшее на осень: нутрициолог дала рецепт простого блюда для ускорения метаболизма
Осень - непростой период для всего организма, скорость обмена веществ может замедлиться, а из-за холодной погоды так и хочется что-то съесть.
Лучший вариант для обеда в период холодов - теплый наваристый суп, который, к тому же, ускоряет метаболизм. Нутрицолог Анна Биоториум в своем Instagram дала простой рецепт супа и рассказала пошагово, как его приготовить.
Суп для ускорения обмена веществ (фото: instagram.com/biotorium)
Суп, ускоряющий метаболизм, простой рецепт
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Ингредиенты:
- 1 столовая ложка масла ГХИ
- ½ стакана цельной чечевицы (предварительно замоченной)
- ½ чайной ложки молотого имбиря
- ½ чайной ложки молотых семян тмина
- 1 чайная ложка лимонного сока
- Горсть измельченной кинзы
- Соль и перец по вкусу
Придется по вкусу всей семье (фото: pexels.com)
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Приготовление:
- В разогретую кастрюлю положите гхи, разогрейте и добавьте чечевицу.
- Слегка обжарьте, чтобы чечевица приобрела коричневый оттенок и начала издавать аромат.
- Добавьте 500-800 мл воды, кипятите до готовности чечевицы, чтобы бобы начали превращаться в кашицу (около 40 мин).
- Добавьте имбирь, тмин и соль с перцем.
- Хорошенько перемешайте, чтобы суп окончательно приобрел консистенцию каши.
- Добавьте лимонный сок и украсьте кинзой.
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