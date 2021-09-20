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Лучшее на осень: нутрициолог дала рецепт простого блюда для ускорения метаболизма

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Понедельник 20 сентября 2021 19:01
Лучшее на осень: нутрициолог дала рецепт простого блюда для ускорения метаболизма Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осень - непростой период для всего организма, скорость обмена веществ может замедлиться, а из-за холодной погоды так и хочется что-то съесть.

Лучший вариант для обеда в период холодов - теплый наваристый суп, который, к тому же, ускоряет метаболизм. Нутрицолог Анна Биоториум в своем Instagram дала простой рецепт супа и рассказала пошагово, как его приготовить.

Лучшее на осень: нутрициолог дала рецепт простого блюда для ускорения метаболизмаСуп для ускорения обмена веществ (фото: instagram.com/biotorium)

Суп, ускоряющий метаболизм, простой рецепт

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Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка масла ГХИ
  • ½ стакана цельной чечевицы (предварительно замоченной)
  • ½ чайной ложки молотого имбиря
  • ½ чайной ложки молотых семян тмина
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • Горсть измельченной кинзы
  • Соль и перец по вкусу

Лучшее на осень: нутрициолог дала рецепт простого блюда для ускорения метаболизма

Придется по вкусу всей семье (фото: pexels.com)

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Приготовление:

  1. В разогретую кастрюлю положите гхи, разогрейте и добавьте чечевицу.
  2. Слегка обжарьте, чтобы чечевица приобрела коричневый оттенок и начала издавать аромат.
  3. Добавьте 500-800 мл воды, кипятите до готовности чечевицы, чтобы бобы начали превращаться в кашицу (около 40 мин).
  4. Добавьте имбирь, тмин и соль с перцем.
  5. Хорошенько перемешайте, чтобы суп окончательно приобрел консистенцию каши.
  6. Добавьте лимонный сок и украсьте кинзой.

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