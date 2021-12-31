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Как чувствовать легкость после еды и наладить пищеварение: топ-7 важных правил от нутрициолога

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Пятница 31 декабря 2021 11:35
Как чувствовать легкость после еды и наладить пищеварение: топ-7 важных правил от нутрициолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Почему мы испытываем дискомфорт во время приема пищи? Причин может быть множество и все они связаны с образом жизни, но повлиять на состояние пищеварения можно и нужно – достаточно знать, как это сделать.

Нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram перечислила топ-7 принципов, которые важно знать, чтобы наладить пищеварение и почувствовать легкость и комфорт в теле.

1.Каждой клеточке, в том числе кишечнику, нужна вода. Жидкость не должна содержать соль, сахар, кофеин. Важно пить чистую воду.

Как чувствовать легкость после еды и наладить пищеварение: топ-7 важных правил от нутрициолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Кишечник не только забирает, но и отдает. Чтобы было куда отдавать (сбрасывать ненужное) нужно это во что-то положить. Нужна клетчатка в каждом приеме пищи.

3.Кишечник не стареет, если мы отвечаем ему взаимностью. Нет разницы между кишечником взрослого и ребенка. Но стареет микробиота.

4. Смысл жизни кишечника - это движение, даже когда у нас нет стула. Но важен детокс для кишечника! Один раз - это утро.

Как чувствовать легкость после еды и наладить пищеварение: топ-7 важных правил от нутрициолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Жиры в рационе необходимы для сокращения желчного. Желчь выделяется в кишечник и частично всасывается обратно и так циркулирует. Цельные жиры, это те, которые от природы содержат жир, поэтому акцент на жирную пищу на завтрак.

6.Важно снимать нервное напряжение. Стресс накапливается и перераспределяется в кишечник. Помогает физ.активность, дыхательная гимнастика, растяжки. Нагрузка без утяжеления.

7.Пробиотики едят все бактерии - и хорошие, и плохие, поэтому не понятно кого вы будете кормить. Не спешите пить пробиотики, лучшим пробиотиком будет еда.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая перечислила безопасные и вкусные продукты для праздничного застолья.

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