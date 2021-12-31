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Як відчувати легкість після їжі і налагодити травлення: топ-7 важливих правил від нутриціолога

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П'ятниця 31 грудня 2021 11:35
Як відчувати легкість після їжі і налагодити травлення: топ-7 важливих правил від нутриціолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Чому ми відчуваємо дискомфорт під час прийому їжі? Причин може бути безліч і всі вони пов'язані зі способом життя, але вплинути на стан травлення можна і потрібно – достатньо знати, як це зробити.

Нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram перерахувала топ-7 принципів, які важливо знати, щоб налагодити травлення і відчути легкість і комфорт в тілі.

1.Кожній клітинці, в тому числі кишечнику, потрібна вода. Рідина не повинна містити сіль, цукор, кофеїн. Важливо пити чисту воду.

Як відчувати легкість після їжі і налагодити травлення: топ-7 важливих правил від нутриціолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Кишечник не тільки забирає, але і віддає. Щоб було куди віддавати (скидати непотрібне) потрібно це в щось покласти. Потрібна клітковина в кожному прийомі їжі.

3.Кишечник не старіє, якщо ми відповідаємо йому взаємністю. Немає різниці між кишечником дорослого і дитини. Але старіє мікробіота.

4. Сенс життя кишечника - це рух, навіть коли у нас немає стулу. Але важливий детокс для кишечника! Один раз - це ранок.

Як відчувати легкість після їжі і налагодити травлення: топ-7 важливих правил від нутриціолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Жири в раціоні необхідні для скорочення жовчного. Жовч виділяється в кишечник і частково всмоктується назад і так циркулює. Цільні жири, це ті, які від природи містять жир, тому акцент на жирну їжу на сніданок.

6.Важливо знімати нервову напругу. Стрес накопичується і перерозподіляється в кишечник. Допомагає фіз.активність, дихальна гімнастика, розтяжки. Навантаження без обважнення.

7.Пробіотики їдять всі бактерії - і хороші, і погані, тому не зрозуміло кого ви будете годувати. Не поспішайте пити пробіотики, найкращим пробіотиком буде їжа.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла перерахувала безпечні та смачні продукти для святкового застілля.

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