Як відчувати легкість після їжі і налагодити травлення: топ-7 важливих правил від нутриціолога
Чому ми відчуваємо дискомфорт під час прийому їжі? Причин може бути безліч і всі вони пов'язані зі способом життя, але вплинути на стан травлення можна і потрібно – достатньо знати, як це зробити.
Нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram перерахувала топ-7 принципів, які важливо знати, щоб налагодити травлення і відчути легкість і комфорт в тілі.
1.Кожній клітинці, в тому числі кишечнику, потрібна вода. Рідина не повинна містити сіль, цукор, кофеїн. Важливо пити чисту воду.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Кишечник не тільки забирає, але і віддає. Щоб було куди віддавати (скидати непотрібне) потрібно це в щось покласти. Потрібна клітковина в кожному прийомі їжі.
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3.Кишечник не старіє, якщо ми відповідаємо йому взаємністю. Немає різниці між кишечником дорослого і дитини. Але старіє мікробіота.
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4. Сенс життя кишечника - це рух, навіть коли у нас немає стулу. Але важливий детокс для кишечника! Один раз - це ранок.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5. Жири в раціоні необхідні для скорочення жовчного. Жовч виділяється в кишечник і частково всмоктується назад і так циркулює. Цільні жири, це ті, які від природи містять жир, тому акцент на жирну їжу на сніданок.
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6.Важливо знімати нервову напругу. Стрес накопичується і перерозподіляється в кишечник. Допомагає фіз.активність, дихальна гімнастика, розтяжки. Навантаження без обважнення.
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7.Пробіотики їдять всі бактерії - і хороші, і погані, тому не зрозуміло кого ви будете годувати. Не поспішайте пити пробіотики, найкращим пробіотиком буде їжа.
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