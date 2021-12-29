Вкусно и без лишних кило: чек-лист продуктов и блюд для новогоднего стола от диетолога

На какие продукты стоит обратить внимание во время новогоднего застолья? Что положить на тарелку без вреда для фигуры, зато с пользой для вкусовых рецепторов?

1.Отдайте предпочтение более легкому белку: рыбе, морепродуктам или птице.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Побольше зеленых салатов. Несмотря на то, что в новый год со словом салат ассоциируется только оливье и шуба, важно помнить, что клетчатка – катализатор пищеварения.

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3.Ну а если все же мысли об оливье и шубе не покидают Вас, то предлагаем сделать их более “здоровыми”. Начнем с оливье: вместо колбасы - отварной язык, и вместо картофеля - дайкон, а вместо промышленного майонеза - домашни.

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4.Приправы, ароматные травы, специи, чеснок, соль, горчица - все это можно использовать, чтобы Ваши блюда были ароматными и более полезными.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Полезные сладости. Самое время побаловать себя полезными вкусностями, которые можно приготовить самостоятельно.

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6.На столе должны присутствовать “правильные жиры”: авокадо, икра, оливки, твердые выдержанные сыры по типу пармезана, сало и т. д. Присутствие “правильных жиров” в вашем рационе способно уменьшить всасывание алкоголя

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7.Пейте не сладкий алкоголь, брют, сухое вино, опять же на снижение веса 1-2 бокала, на каждый бокал плюс два стакана воды, и никакой головной боли.

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Просто помните о чувстве меры, меняйте стереотипы, сделайте акцент не на еду, а на атмосферу новогоднего вечера.