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Вкусно и без лишних кило: чек-лист продуктов и блюд для новогоднего стола от диетолога

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Среда 29 декабря 2021 11:47
Вкусно и без лишних кило: чек-лист продуктов и блюд для новогоднего стола от диетолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

На какие продукты стоит обратить внимание во время новогоднего застолья? Что положить на тарелку без вреда для фигуры, зато с пользой для вкусовых рецепторов?

Диетолог Ольга Безуглая дала в Instagram советы для тех, кто не хочет встать из-за стола с лишними кило.

1.Отдайте предпочтение более легкому белку: рыбе, морепродуктам или птице.

Вкусно и без лишних кило: чек-лист продуктов и блюд для новогоднего стола от диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Побольше зеленых салатов. Несмотря на то, что в новый год со словом салат ассоциируется только оливье и шуба, важно помнить, что клетчатка – катализатор пищеварения.

3.Ну а если все же мысли об оливье и шубе не покидают Вас, то предлагаем сделать их более “здоровыми”. Начнем с оливье: вместо колбасы - отварной язык, и вместо картофеля - дайкон, а вместо промышленного майонеза - домашни.

4.Приправы, ароматные травы, специи, чеснок, соль, горчица - все это можно использовать, чтобы Ваши блюда были ароматными и более полезными.

Вкусно и без лишних кило: чек-лист продуктов и блюд для новогоднего стола от диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Полезные сладости. Самое время побаловать себя полезными вкусностями, которые можно приготовить самостоятельно.

6.На столе должны присутствовать “правильные жиры”: авокадо, икра, оливки, твердые выдержанные сыры по типу пармезана, сало и т. д. Присутствие “правильных жиров” в вашем рационе способно уменьшить всасывание алкоголя

7.Пейте не сладкий алкоголь, брют, сухое вино, опять же на снижение веса 1-2 бокала, на каждый бокал плюс два стакана воды, и никакой головной боли.

Просто помните о чувстве меры, меняйте стереотипы, сделайте акцент не на еду, а на атмосферу новогоднего вечера.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко расписала меню на 31 декабря, чтобы не оставаться голодными и не набрать лишнего.

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