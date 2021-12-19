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Не дать вирусу разгуляться: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при герпесе

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 17:01
Не дать вирусу разгуляться: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при герпесе От герпеса пока что нет лекарства (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

На сегодняшний день, к сожалению, нет способа полностью убрать вирус герпеса из организма, но мы можем снизить его проявления.

Обнаружено то, что аминокислоты, содержащиеся в продуктах питания, отвечают за рост герпеса или, наоборот, за контролирование стадии ремиссии, - это аргинин и лизин.

Интересно, что если мы едим продукты, богатые аргинином (пшеничная мука, арахис, мюсли, свинина и др.), то герпес будет расти.

И наоборот, если мы будем есть продукты богатые лизином, то сможем контролировать данный процесс. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Не дать вирусу разгуляться: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при герпесеПолезные продукты могут "остановить" герпес (фото: pexels.com)

Это не говорит о том, что нужно есть продукты только богатые лизином. Мы говорим об их соотношении.

Как это работает

Вирус герпеса применяет аминокислоту аргинин для размножения новых клеток, лизин похож по строению на эту аминокислоту, поэтому вирус начинает поедать лизин и погибает.

Тут нужно помнить, что лизин - незаменимая аминокислота и должна поступать с пищей, в отличие от аргинина.

Правильное соотношение лизина и аргинина в пище должно быть примерно 2:1 или 3:1.

Есть исследования, что именно этот дисбаланс ведет к риску развития болезни Альцгеймера.⠀

Продукты, богатые аргинином, бедные лизином

  • шоколад
  • сахар
  • изюм
  • кунжут
  • семечки
  • орехи (особенно много аргинина в арахисе)
  • крупы
  • пшеничная мука

Во время диеты постарайтесь исключить эти продукты из своего питания. Не стоит также увлекаться апельсинами и мандаринами.

Продукты, богатые лизином

  • мясо (особенно красное мясо, баранина, свинина иптица)
  • сыр (особенно пармезан)
  • некоторые виды рыбы (такие как треска и сардина)
  • бобовые (горох, фасоль)
  • креветки

А вот злаки содержат мало лизина.

Раньше нутрициолог назвала три продукта, в которых много кальция, нужны для здоровья костей.

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