Нутрициолог назвала топ-3 главных продукта для здоровья костей: детям и взрослым

А еще не меньше кальция нам нужны и витамин Д, и магний, и калий, и фосфор, и витамин К2. Ведь они отвечают за здоровье костей - без них кальций не будет работать!

"Кальций, кальций… Важно сохранять кальций". Да! Но как? Неужели природа создала нас такими немощными, что мы вынуждены постоянно пить горстями "волшебные пилюльки"?

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram рассказала, вовсе не обязательно запасаться всем этим набором витаминов в баночках.

На самом деле можно и нужно получать все эти микроэлементы из еды. Ведь именно в еде, по задумке мудрой природы, все они содержатся в одном и том же продукте питания.

Миндаль (фото: pexels.com)

Топ-3 продукта для поддержания здоровья костей

1. Миндаль

Богат кальцием, калием, магнием и фосфором! Весь набор нужных микроэлементов для здоровья костей в одном орешке! Также богат фолиевой кислотой и другими витаминами группы В.

2. Бобовые

Также содержат и калий (очень много калия!), и магний, и кальций, и фосфор, а также богаты железом и цинком.

3. Кунжут (белый, неочищенный)

Содержит просто огромное количество кальция! Прекрасная замена молочным продуктам (к слову, не из всех молочных продуктов мы способны получать кальций, который в них содержится). Также кунжут содержит и другие необходимые элементы для здоровья костей: калий, фосфор и магний.

Вот такие "суперфуды", которые, согласитесь, доступны абсолютно каждому из нас.