Датский новогодний салат: нутрициолог рассказала, чем накормить гостей-вегетарианцев

Селедка под шубой и оливье – конечно, вкусные блюда, но что нам мешает поставить на стол также еще и что-то простое, вкусное да еще и полезное?
И родные, и гости оценят салат, рецептом которого поделилась в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.
"Этот салат прекрасно подходит к любой птице или к мясу, а если вы вегетарианец или веган, то можете добавить к этому салату зеленые соевые бобы или нут – и получится отличное полноценное блюдо для вегетарианцев", – посоветовала Катерина.
Современная версия новогоднего датского салата из кейла и красной капусты с ягодами: рецепт
Ингредиенты на 4-6 порций:
6 горстей мелко порезанного кейла (без стеблей – только листья),
1/4 маленького кочана красной капусты,
1 большой апельсин,
150 грамм голубики,
150 грамм ежевики,
100 грамм (примерно 4 горсти) винограда (лучше без косточек),
зерна 1/2 граната,
2 ст. л. оливкового масла,
100 грамм грецких орехов,
соль и свежемолотый перец по вкусу.
Внести разнообразие в праздничный ужин (фото: instagram.com/food4vita)⠀
Приготовление:
Всю капусту (кейл и красную капусту) мелко порежьте и перемешайте.
В отдельной миске смешайте масло, соль и перец.
Апельсины почистьте и мелко порежьте полукольцами.
Перемешайте капусту с апельсинами и гранатовыми зернами, заправив маслом.
Еще раз хорошо перемешайте (сок апельсина и гранатовые косточки должны хорошо перемешаться, чтобы их сок распределился по всему салату).
Крупно порубите орехи ножом.
Посыпьте салат орехами, виноградом и ягодами (перемешивать уже не надо) и подавайте.