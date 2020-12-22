Дайте себе время: специалист рассказала, что делать, если планы не строятся и все валится из рук

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала не забывать о пользе специй и трав в зимний период. Часто, уверена специалистка, если они есть в домашней аптечке, лекарства даже не потребуются.
Также Андреева рассказала о пользе планирования и постановления целей наперед, что особенно актуально сейчас, в предновогоднее время. Но, она подчеркнула, что иногда, если все валится из рук и планы не работают, стоит все на время... отпустить.
"Когда планы не строятся, сама природа приглашает к затишью. Психологи, блогеры и бизнесмены часто говорят о важности планирования и важности постановки целей.
Мы соглашаемся, берем листок и… ничего не получается. Мы ругаем себя, что не можем даже составить список своих собственных целей и намерений, забывая, что мы все индивидуальны и находимся в разных состояниях", - отметила Андреева.
Возможно, ваш личный цикл сейчас привел вас не к этапу планирования достижений, а к этапу тишины, когда пришло время прочувствовать и обдумать ваши прошлые цели, решить, достигнуты ли они и до сих пор ли они для вас важны, отметила Надежда.
"Прислушайтесь к себе и своим глубинным желаниям. Истинные цели и намерения раскрывают себя, когда мы готовы слушать свое сердце. Дайте себе время и разрешение. Прислушайтесь к интуиции.
Она напомнила, что, по Аюрведе, когда человек восполняет свои силы, у него рождается вдохновение - это элемент Воздуха. За ним последует искра желания и тяга планировать - Огонь. Ее нужно заземлить четкими процессами и практиками - элемент Земли. Но не стоит никогда забывать поддерживать элемент отдыха - Воды - в гармонии.
Напомним, Надя Андреева посоветовала список продуктов, которые стоит есть в сезон холодов.