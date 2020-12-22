Дайте собі час: спеціаліст розповіла, що робити, якщо плани не будуються і все валиться з рук

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, нещодавно порадила не забувати про користь спецій і трав у зимовий період. Часто, впевнена спеціалістка, якщо вони є в домашній аптечці, ліки навіть не потрібні.
Також Андрєєва розповіла про користь планування та постановок цілей наперед, що особливо актуально зараз, у передноворічний час. Але, вона підкреслила, що іноді, коли все валиться з рук і плани не працюють, варто все на час... відпустити.
"Коли плани будуються, сама природа запрошує до затишшя. Психологи, блогери і бізнесмени часто говорять про важливість планування і важливість постановки цілей.
Ми погоджуємося, беремо листок і... нічого не виходить. Ми лаємо себе, що не можемо навіть скласти список своїх власних цілей і намірів, забуваючи, що ми всі індивідуальні і знаходимося в різних станах", - зазначила Андрєєва.
Можливо, ваш особистий цикл зараз привів вас не до етапу планування досягнень, а до етапу тиші, коли прийшов час відчути і обдумати ваші минулі цілі, вирішити, чи досягнуті вони і досі вони для вас важливі, зазначила Надія.
"Прислухайтеся до себе і своїх глибинних бажаннь. Справжні цілі і наміри розкривають себе, коли ми готові слухати своє серце. Дайте собі час і дозвіл. Прислухайтеся до інтуїції.
Вона нагадала, що, за Аюрведою, коли людина поповнює свої сили, у неї народжується натхнення - це елемент Повітря. За ним піде іскра бажання і потяг планувати - Вогонь. Її потрібно заземлити чіткими процесами і практиками - елемент Землі. Але не варто ніколи забувати підтримувати елемент відпочинку - Води - в гармонії.
Нагадаємо, Надя Андрєєва порадила список продуктів, які варто їсти в сезон холодів.