Дают ощущение сытости: эксперт рассказала, сколько овощей можно есть при похудении

Овощи - это условные углеводы. В основном они состоят из клетчатки. Потому и имеют невысокую калорийность.

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Клетчатка - это незаменимый источник пищевых волокон для здоровья вашего кишечника. ВОЗ рекомендует есть свежие овощи не менее 400-500 гр в сутки.

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Кроме того, овощи создают ощущение сытости. Клетчатка увеличивается в объемах в желудке, подобно губке, впитывающей воду. Поэтому прием пищи с большим количеством свежих овощей будет сытным и без переедания.

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Именно поэтому я рекомендую худеющим "доедать" до полной сытости свежими овощами. Не ограничиваясь указанными граммами в меню.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Однако это не означает, что эти калории совсем не нужно учитывать. Посмотрите сами - на 100 гр сырого продукта калорийность овощей невысока.

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Помидоры- 20 ккал

Огурцы - 14 кал

Белокочанная капуста - 28 ккал

Морковь 41 ккал

Перец красный -27 ккал.

Капуста пекинская-12 ккал.

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Однако, как вы видите, калорийность очень разная. Это нельзя не учитывать.

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И есть еще один момент. Речь идет только о свежих овощах без добавления масла и соусов. Добавление жиров увеличивает калорийность.

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А некоторые овощи при варке увеличивают свой гликемический индекс и могут провоцировать подъем сахара в крови выше нормы. Что неполезно для здоровья и провоцирует тягу к сладкому.

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К таким овощам относятся: отварная свекла, морковь, тыква. Старайтесь их больше есть в сыром виде.

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А также есть авокадо - этот овощ, а точнее ягода, богат полезными жирами и поэтому имеет высокую калорийность. Авокадо обязательно учитывается в счетчике калорий.

Иллюстративное фото (pexels.com)