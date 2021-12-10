Все дело в кортизоле: нутрициолог рассказала, как снизить хронический стресс
Стресс присутствует в жизни каждого человека - и это норма. Но когда кортизол высокий постоянно, то мы просто катимся в пропасть: синдром хронической усталости, акне, висцеральный жир, высокий инсулин, повышенное давление, отеки, депрессия, бессонница, высокий холестерин, тяга к сладкому, боли в мышцах и позвоночнике, головные боли и панические атаки...
По анализам крови поймать кортизол очень сложно, единственный более точный метод - это суточная слюна, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Пересмотрите бытовую химию и косметику (фото: pexels.com)
Как снизить кортизол и убрать хронический стресс
- Устранение токсической нагрузки,
- Поменяйте всю бытовую химию на эко- и пересмотрите ваш быт,
- Пейте качественную воду,
- Добавляйте в воду капли с натрием и калием.
Стресс-менеджмент
- Важно порвать порочный круг стресса и найти методы, которые будут вас успокаивать и вы могли отвлечься (спа, массаж, чтение, вышивание, прогулки, выезд на природу).
- Полноценный сон.
- За час до сна убрать все гаджеты и лечь в кровать не позднее 23:30.
- Употребляйте достаточное количество клетчатки и пребиотиков - это помогает абсорбировать кортизол и выводить излишки.
- Спорт. Не делайте из этого каторгу и не изнуряйте себя, а добавьте дозированные легкие аэробные нагрузки.
- Убрать контрацептивы и статины!
- Завтрак в течении часа после пробуждения.
- Высокое содержание в пище белка, жира / масел.
- Ограничить кофе, алкоголь.
- Фрукты на завтрак при высоком кортизоле однозначное нет!
Кофе и алкоголь лучше ограничить (фото: pexels.com)
Нутрицевтики:
- Омега 3 - очень важно,
- Витамин С - 1000 мг,
- Жирорастворимые антиоксиданты - витамин Е, дигидрокверцетин, астаксантин,
- Витамины В5, В3, В6,
- Цитрулина малат,
- Коэнзим,
- Янтарная кислота,
- Таурин,
- Селен,
- Хром,
- Фосфотидилсерин,
- Ашваганда,
- Мелатонин.
При высоком кортизоле очень важно вернуть чувствительность к инсулину и улучшить обмен углеводов, а также снизить холестерин.
Внимание: конкретные дозировки и схемы приема может назначить только специалист, не стоит заниматься самолечением.
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