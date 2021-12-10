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Все дело в кортизоле: нутрициолог рассказала, как снизить хронический стресс

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 11:01
Все дело в кортизоле: нутрициолог рассказала, как снизить хронический стресс Юлия Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стресс присутствует в жизни каждого человека - и это норма. Но когда кортизол высокий постоянно, то мы просто катимся в пропасть: синдром хронической усталости, акне, висцеральный жир, высокий инсулин, повышенное давление, отеки, депрессия, бессонница, высокий холестерин, тяга к сладкому, боли в мышцах и позвоночнике, головные боли и панические атаки...

По анализам крови поймать кортизол очень сложно, единственный более точный метод - это суточная слюна, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Все дело в кортизоле: нутрициолог рассказала, как снизить хронический стрессПересмотрите бытовую химию и косметику (фото: pexels.com)

Как снизить кортизол и убрать хронический стресс

  • Устранение токсической нагрузки,
  • Поменяйте всю бытовую химию на эко- и пересмотрите ваш быт,
  • Пейте качественную воду,
  • Добавляйте в воду капли с натрием и калием.

Стресс-менеджмент

  1. Важно порвать порочный круг стресса и найти методы, которые будут вас успокаивать и вы могли отвлечься (спа, массаж, чтение, вышивание, прогулки, выезд на природу).
  2. Полноценный сон.
  3. За час до сна убрать все гаджеты и лечь в кровать не позднее 23:30.
  4. Употребляйте достаточное количество клетчатки и пребиотиков - это помогает абсорбировать кортизол и выводить излишки.
  5. Спорт. Не делайте из этого каторгу и не изнуряйте себя, а добавьте дозированные легкие аэробные нагрузки.
  6. Убрать контрацептивы и статины!
  7. Завтрак в течении часа после пробуждения.
  8. Высокое содержание в пище белка, жира / масел.
  9. Ограничить кофе, алкоголь.
  10. Фрукты на завтрак при высоком кортизоле однозначное нет!

Все дело в кортизоле: нутрициолог рассказала, как снизить хронический стрессКофе и алкоголь лучше ограничить (фото: pexels.com)

Нутрицевтики:

  • Омега 3 - очень важно,
  • Витамин С - 1000 мг,
  • Жирорастворимые антиоксиданты - витамин Е, дигидрокверцетин, астаксантин,
  • Витамины В5, В3, В6,
  • Цитрулина малат,
  • Коэнзим,
  • Янтарная кислота,
  • Таурин,
  • Селен,
  • Хром,
  • Фосфотидилсерин,
  • Ашваганда,
  • Мелатонин.

При высоком кортизоле очень важно вернуть чувствительность к инсулину и улучшить обмен углеводов, а также снизить холестерин.

Внимание: конкретные дозировки и схемы приема может назначить только специалист, не стоит заниматься самолечением.

Раньше нутрициолог рассказала, как приготовить вегетарианский стейк, пошаговый рецепт.

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