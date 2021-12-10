Вся справа в кортизолі: нутриціолог розповіла, як знизити хронічний стрес
Стрес присутній в житті кожної людини - і це норма. Але коли кортизол високий постійно, то ми просто котимося в прірву: синдром хронічної втоми, акне, вісцеральний жир, високий інсулін, підвищений тиск, набряки, депресія, безсоння, високий холестерин, тяга до солодкого, болі в м'язах і хребті, головні болі і панічні атаки...
За аналізами крові зловити кортизол дуже складно, єдиний більш точний метод - це добова слина, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.
Перегляньте побутову хімію і косметику (фото: pexels.com)
Як знизити кортизол і прибрати хронічний стрес
- Усунення токсичного навантаження,
- Поміняйте всю побутову хімію на ЕКО - і переглянете ваш побут,
- Пийте якісну воду,
- Додавайте в воду краплі з натрієм і калієм.
Стрес-менеджмент
- Важливо порвати порочне коло стресу і знайти методи, які будуть вас заспокоювати і ви могли відволіктися (спа, масаж, читання, вишивання, прогулянки, виїзд на природу).
- Повноцінний сон.
- За годину до сну прибрати всі гаджети і лягти в ліжко не пізніше 23:30.
- Вживайте достатню кількість клітковини і пребіотиків - це допомагає абсорбувати кортизол і виводити надлишки.
- Спорт. Не робіть з цього каторгу і не виснажуйте себе, а додайте дозовані легкі аеробні навантаження.
- Прибрати контрацептиви і статини!
- Сніданок протягом години після пробуджен.ня.
- Високий вміст в їжі білка,жиру / масел
- Обмежити каву, алкоголь.
- Фрукти на сніданок при високому кортизолі - однозначне ні!
Каву і алкоголь краще обмежити (фото: pexels.com)
Нутрицевтики:
- Омега 3 - дуже важливо,
- Вітамін С - 1000 мг,
- Жиророзчинні антиоксиданти - вітамін Е, дигідрокверцетин, астаксантин,
- Вітаміни В5, В3, В6,
- Цитруліна малат,
- Коензим,
- Бурштинова кислота,
- Таурин,
- Селен,
- Хром,
- Фосфотидилсерин,
- Ашваганда,
- Мелатонін.
При високому кортизолі дуже важливо повернути чутливість до інсуліну і поліпшити обмін вуглеводів, а також знизити холестерин.
Увага: конкретні дозування і схеми прийому може призначити тільки фахівець, не варто займатися самолікуванням.
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