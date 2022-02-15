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Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов

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Вторник 15 февраля 2022 08:01
Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов Как очистить организм после зимы (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Зимние праздники, простуды и "диванный образ жизни" из-за постоянных холодов могли привести к застою лимфы. Самое время "разгружаться"! Именно нормализация лимфооттока – одно из главных условий для проведения успешной детоксикации.

Привести лимфоотток в норму можно при помощи простых действий в домашних условиях, для этого не требуются никакие добавки и препараты.

"Для лимфы не предусмотрено такого мощного "насоса", как для крови. Движение лимфы снизу вверх обеспечивает система клапанов.

Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода, поэтому обезвоживание негативно влияет на лимфоотток.

Кроме воды в ее составе лимфоциты, единичные эритроциты, белковые соединения, липиды, глюкоза, холестерин, фосфолипиды", – рассказала в своем блоге о здоровом питании врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов

Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода (фото: pexels.com)

Что может замедлять движение лимфы:

  • вредные привычки,
  • использование дезодорантов-антиперспирантов,
  • избыток соли и сахара,
  • нарушение работы ЖКТ,
  • несоблюдение питьевого режима,
  • тесная одежда и обувь на каблуках,
  • трудноперевариваемая пища,
  • малоподвижный образ жизни.

"Если лимфатическая система работает плохо, в организме скапливается жидкость, нейтрализуя токсины. Затем это приводит к образованию отеков и набору веса. Вредные вещества выводятся в таком случае через кожу, возможно появление угревой сыпи, выделение пота с неприятным запахом", – сказала эндокринолог.

Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДовЭндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)

Признаки застоя лимфы:

  1. отеки, розовые оттиски на теле от постельного белья после пробуждения,
  2. целлюлит, рыхлая неоднородная поверхность кожи,
  3. высыпания на коже,
  4. постоянная усталость,
  5. потливость сверх меры.

Усиление движения лимфы способствует выведению излишков жидкости, а также ядов и патогенов из всех тканей и органов тела.

Как нормализовать отток лимфы:

  • физическая активность,
  • лимфодренажный массаж,
  • баня,
  • контрастный душ,
  • скипидарные ванны,
  • массаж сухой щеткой,
  • игольчатый коврик,
  • хождение босиком по твердой поверхности,
  • прыжки,
  • также нужно пить больше чистой воды, привести в порядок свой рацион, отказаться от вредных продуктов, курения, алкоголя.

Раньше диетолог дала список масел, которые не вредят здоровью.

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