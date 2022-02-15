Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов
Зимние праздники, простуды и "диванный образ жизни" из-за постоянных холодов могли привести к застою лимфы. Самое время "разгружаться"! Именно нормализация лимфооттока – одно из главных условий для проведения успешной детоксикации.
Привести лимфоотток в норму можно при помощи простых действий в домашних условиях, для этого не требуются никакие добавки и препараты.
"Для лимфы не предусмотрено такого мощного "насоса", как для крови. Движение лимфы снизу вверх обеспечивает система клапанов.
Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода, поэтому обезвоживание негативно влияет на лимфоотток.
Кроме воды в ее составе лимфоциты, единичные эритроциты, белковые соединения, липиды, глюкоза, холестерин, фосфолипиды", – рассказала в своем блоге о здоровом питании врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода (фото: pexels.com)
Что может замедлять движение лимфы:
- вредные привычки,
- использование дезодорантов-антиперспирантов,
- избыток соли и сахара,
- нарушение работы ЖКТ,
- несоблюдение питьевого режима,
- тесная одежда и обувь на каблуках,
- трудноперевариваемая пища,
- малоподвижный образ жизни.
"Если лимфатическая система работает плохо, в организме скапливается жидкость, нейтрализуя токсины. Затем это приводит к образованию отеков и набору веса. Вредные вещества выводятся в таком случае через кожу, возможно появление угревой сыпи, выделение пота с неприятным запахом", – сказала эндокринолог.
Эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Признаки застоя лимфы:
- отеки, розовые оттиски на теле от постельного белья после пробуждения,
- целлюлит, рыхлая неоднородная поверхность кожи,
- высыпания на коже,
- постоянная усталость,
- потливость сверх меры.
Усиление движения лимфы способствует выведению излишков жидкости, а также ядов и патогенов из всех тканей и органов тела.
Как нормализовать отток лимфы:
- физическая активность,
- лимфодренажный массаж,
- баня,
- контрастный душ,
- скипидарные ванны,
- массаж сухой щеткой,
- игольчатый коврик,
- хождение босиком по твердой поверхности,
- прыжки,
- также нужно пить больше чистой воды, привести в порядок свой рацион, отказаться от вредных продуктов, курения, алкоголя.
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