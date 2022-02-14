Без канцерогенов: лучшие масла для жарки, которые не навредят здоровью
Многие уже начитались страшилок о канцерогенах, которые выделяются при жарке продуктов (даже на оливковом масле!) – и теперь запутались окончательно. На каком же масле жарить?
Дело в том, что жарка сама по себе – не самый лучший способ готовки полезных блюд, считают диетологи и врачи. Лучше выбирать запекание, тушение, ну или гриль, в конце концов.
Да. Но как быть, если хочется приготовить те же блинчики, олади или слегка спассировать овощи?
Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании посоветовала в этом случае выбирать наиболее подходящие масло.
Какое масло выдерживает высокие температуры (фото: pexels.com)
Подходящие масла для готовки – это те, у которых точка дымления довольно высокая и позволяет нагревать масло до его разрушения.
Для сравнения:
- рафинированные масла имеют более высокую точку дымления (200-250 градусов);
- масла холодного отжима – низкую (150-170 градусов),
- сливочное масло – еще ниже (около 120 градусов).
Масла для жарки и готовки при высоких температурах:
1. Кокосовое. Точка дымления у этого масла довольно высокая – 230 градусов. А блинчики и омлет какими ароматными получаются, ммм…
2. Оливковое. Хотя оливковое масло состоит преимущественно из ненасыщенных жирных кислот, точка дымления у него доходит до 240°C (зависит от степени рафинации).
Старайтесь выбирать масло первого холодного отжима с минимальной кислотностью.
3. Горчичное – точка дымления 250 градусов, но вкус своеобразен.
4. Масло авокадо – точка дымления 270 градусов. Подходит, но дороговато, лучше чистым поесть.
5. Кунжутное масло. Дымит, но подходит. Выдерживает температуру 170 градусов.
Раньше нутрициолог назвала простой продукт, который поможет наладить пищеварение.