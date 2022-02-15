Вся справа в лімфі: як очистити організм від токсинів без будь-яких БАДів
Зимові свята, застуди і "диванний спосіб життя" через постійні холоди могли привести до застою лімфи. Але час "розвантажуватися"! Саме нормалізація лімфовідтоку – одне з головних умов для проведення успішної детоксикації.
Привести лімфовідтік в норму можна за допомогою простих дій в домашніх умовах, для цього не потрібні ніякі БАДи та препарати.
"Для лімфи не передбачено такого потужного "насоса", як для крові. Рух лімфи знизу вгору забезпечує система клапанів.
Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода, тому зневоднення негативно впливає на лімфовідтік.
Крім води в її складі лімфоцити, одиничні еритроцити, білкові сполуки, ліпіди, глюкоза, холестерин, фосфоліпіди", – розповіла у своєму блозі про здорове харчування лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода (фото: pexels.com)
Що може сповільнювати рух лімфи:
- шкідливі звички,
- використання дезодорантів-антиперспірантів,
- надлишок солі і цукру,
- порушення роботи шлунково-кишкового тракту,
- недотримання питного режиму,
- тісний одяг і взуття на підборах,
- важка їжа,
- малорухливий спосіб життя.
"Якщо лімфатична система працює погано, в організмі накопичується рідина, нейтралізуючи токсини. Потім це призводить до утворення набряків і набору ваги. Шкідливі речовини виводяться в такому випадку через шкіру, можлива поява вугрового висипу, виділення поту з неприємним запахом", – сказала ендокринолог.
Ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Ознаки застою лімфи:
- набряки, рожеві відбитки на тілі від постільної білизни після пробудження,
- целюліт, пухка неоднорідна поверхня шкіри,
- висипання на шкірі,
- постійна втома,
- пітливість понад міру.
Посилення руху лімфи сприяє виведенню надлишків рідини, а також отрут і патогенів з усіх тканин і органів тіла.
Як нормалізувати відтік лімфи:
- фізична активність,
- лімфодренажний масаж,
- лазня,
- контрастний душ,
- скипидарні ванни,
- масаж сухою щіткою,
- голчастий килимок,
- ходіння босоніж по твердій поверхні,
- стрибок,
- також потрібно пити більше чистої води, привести до ладу свій раціон, відмовитися від шкідливих продуктів, куріння, алкоголю.
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